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Мбаппе переходить у "Реал": Перес знайшов гроші на трансфер

24 липня 2023 13:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе переходить у "Реал": Перес знайшов гроші на трансфер
Кіліан Мбаппе на тренуванні. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер французького "ПСЖ" Кіліан Мбаппе готовий підписати контракт із мадридським "Реалом". Іспанський клуб вирішив не чекати цілий рік і підписати форварда вже цього літа.

Президент "Реала" Флорентіно Перес зумів знайти кошти на трансфер француза, повідомляє Madrid Xtra.

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Кіліан Мбаппе може вже ніколи не зіграти жодного матчу за "ПСЖ". За рік у 24-річного форварда закінчиться термін дії контракту з французьким клубом. Мадридський "Реал" вирішив скористатися цією ситуацією.

Скільки заплатять за Мбаппе?

"ПСЖ" хоче заробити на переході капітана збірної Франції до "Реала" не менше 200 млн євро. Керівництво іспанського клубу вже витратило цього літа великі гроші на посилення складу, але зуміло знайти кошти й на трансфер Кіліана Мбаппе.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе та Ітан Мбаппе. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Француз може приєднатися до іспанського клубу на початку серпня. "ПСЖ" пропонував форварду мільярд євро та безстроковий контракт, але Кіліан відкинув цю умову. Парижани змушені продати гравця зараз, щоб не втратити його безкоштовно за рік.

У сезоні 2022/2023 Кіліан Мбаппе зіграв у 34 поєдинках. На його рахунку 29 м'ячів та п'ять результативних передач.

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