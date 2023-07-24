Мбаппе переходит в "Реал": Перес нашел деньги на трансфер

Килиан Мбаппе на тренировке. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Лидер французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе готов подписать контракт с мадридским "Реалом". Испанский клуб решил не ждать целый год и подписать форварда уже этим летом.

Президент "Реала" Флорентино Перес сумел найти средства на трансфер француза, сообщает Madrid Xtra.

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Килиан Мбаппе может уже никогда не сыграть ни одного матча за "ПСЖ". Через год у 24-летнего форварда закончится срок действия контракта с французским клубом. Мадридский "Реал" решил воспользоваться этой ситуацией.

Сколько заплатят за Мбаппе?

"ПСЖ" хочет заработать на переходе капитана сборной Франции в "Реал" не менее 200 млн евро. Руководство испанского клуба уже потратило этим летом большие деньги на усиление состава, но сумело найти средства и на трансфер Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе и Итан Мбаппе. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Француз может присоединиться к испанскому клубу уже в начале августа. "ПСЖ" предлагал форварду миллиард евро и бессрочный контракт, но Килиан отверг это условие. Парижане вынуждены продать игрока сейчас, чтобы не потерять его бесплатно через год.

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе сыграл в 34 поединках. На его счету 29 мячей и пять результативных передач.

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