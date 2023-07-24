Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мбаппе переходит в "Реал": Перес нашел деньги на трансфер arrow

Мбаппе переходит в "Реал": Перес нашел деньги на трансфер

24 июля 2023 13:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе переходит в "Реал": Перес нашел деньги на трансфер
Килиан Мбаппе на тренировке. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе готов подписать контракт с мадридским "Реалом". Испанский клуб решил не ждать целый год и подписать форварда уже этим летом. 

Президент "Реала" Флорентино Перес сумел найти средства на трансфер француза, сообщает Madrid Xtra

Читайте также:

Килиан Мбаппе может уже никогда не сыграть ни одного матча за "ПСЖ". Через год у 24-летнего форварда закончится срок действия контракта с французским клубом. Мадридский "Реал" решил воспользоваться этой ситуацией.

Сколько заплатят за Мбаппе? 

"ПСЖ" хочет заработать на переходе капитана сборной Франции в "Реал" не менее 200 млн евро. Руководство испанского клуба уже потратило этим летом большие деньги на усиление состава, но сумело найти средства и на трансфер Килиана Мбаппе. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе и Итан Мбаппе. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Француз может присоединиться к испанскому клубу уже в начале августа. "ПСЖ" предлагал форварду миллиард евро и бессрочный контракт, но Килиан отверг это условие. Парижане вынуждены продать игрока сейчас, чтобы не потерять его бесплатно через год. 

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе сыграл в 34 поединках. На его счету 29 мячей и пять результативных передач.

Напомним, Руслан Малиновский вернется в Италию: им интересуются несколько клубов. 

Хавбек Михаил Мудрик оказался перед сложным выбором: что предлагает "Челси". 

"Динамо" поблагодарило Мирчу Луческу за работу.  

Полузащитник Георгий Судаков стал самым дорогим футболистом мира на своей позиции. 

Голкипер Андрей Лунин совершил невероятный сэйв в матче против "Милана". 

Форвард Харри Кейн получил фантастические предложения от "Баварии" и "Тоттенхэма". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Как власти Киева "сливают" деньги на ненужные дорожные работы: транспортный аналитик

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз