Мбаппе переходит в "Реал": Перес нашел деньги на трансфер
Лидер французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе готов подписать контракт с мадридским "Реалом". Испанский клуб решил не ждать целый год и подписать форварда уже этим летом.
Президент "Реала" Флорентино Перес сумел найти средства на трансфер француза, сообщает Madrid Xtra.
Килиан Мбаппе может уже никогда не сыграть ни одного матча за "ПСЖ". Через год у 24-летнего форварда закончится срок действия контракта с французским клубом. Мадридский "Реал" решил воспользоваться этой ситуацией.
Сколько заплатят за Мбаппе?
"ПСЖ" хочет заработать на переходе капитана сборной Франции в "Реал" не менее 200 млн евро. Руководство испанского клуба уже потратило этим летом большие деньги на усиление состава, но сумело найти средства и на трансфер Килиана Мбаппе.
Француз может присоединиться к испанскому клубу уже в начале августа. "ПСЖ" предлагал форварду миллиард евро и бессрочный контракт, но Килиан отверг это условие. Парижане вынуждены продать игрока сейчас, чтобы не потерять его бесплатно через год.
В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе сыграл в 34 поединках. На его счету 29 мячей и пять результативных передач.
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