Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Аль-Хиляль" поможет Мбаппе с трансфером в "Реал" и заплатит ему кругленькую сумму arrow

"Аль-Хиляль" поможет Мбаппе с трансфером в "Реал" и заплатит ему кругленькую сумму

24 июля 2023 15:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Аль-Хиляль" поможет Мбаппе с трансфером в "Реал" и заплатит ему кругленькую сумму
Килиан Мбаппе во время тренировки. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии подготовил необычное предложение для Килиана Мбаппе. "Лидеры" готовы потратить миллиард евро ради 12 месяцев сотрудничества с известным форвардом.

"Аль-Хиляль" готов заплатить за Мбаппе беспрецедентную сумму, сообщает L'Equipe

Читайте также:

К борьбе за Килиана Мбаппе подключился еще один клуб. Помимо мадридского "Реала", английских "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" в услугах француза заинтересован "Аль-Хиляль". 

Мбаппе и Неймар
Мбаппе и Неймар в "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Что предложили Мбаппе в Саудовской Аравии?

Руководство "Аль-Хиляля" понимает, что француз откажется подписывать долгосрочный контракт с клубом. Именно поэтому ему предложат соглашение всего на год. У Килиана Мбаппе осталось 12 месяцев по контракту с "ПСЖ", после чего он сможет присоединиться к "Реалу" на правах свободного агента. 

Для того чтобы избавить форварда от необходимости провести в "ПСЖ" еще год, "Аль-Хиляль" предложил ему переехать на 12 месяцев в Саудовскую Аравию. Мбаппе получит за это 700 млн евро, "ПСЖ" заплатят 300 млн евро. А следующим летом Килиана бесплатно отпустят в "Реал". Футболист уже обдумывает это предложение. 

Напомним, Михаил Мудрик оказался перед сложным выбором: что предлагает "Челси". 

"Динамо" поблагодарило Мирчу Луческу за работу.  

Полузащитник Георгий Судаков стал самым дорогим футболистом мира на своей позиции. 

Голкипер Андрей Лунин совершил невероятный сэйв в матче против "Милана". 

Довбик против Малиновского: "Днепр-1" сыграет с "Марселем" в Лиге чемпионов. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Как власти Киева "сливают" деньги на ненужные дорожные работы: транспортный аналитик

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз