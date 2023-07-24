"Аль-Хиляль" поможет Мбаппе с трансфером в "Реал" и заплатит ему кругленькую сумму

Килиан Мбаппе во время тренировки. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии подготовил необычное предложение для Килиана Мбаппе. "Лидеры" готовы потратить миллиард евро ради 12 месяцев сотрудничества с известным форвардом.

"Аль-Хиляль" готов заплатить за Мбаппе беспрецедентную сумму, сообщает L'Equipe.

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К борьбе за Килиана Мбаппе подключился еще один клуб. Помимо мадридского "Реала", английских "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" в услугах француза заинтересован "Аль-Хиляль".

Мбаппе и Неймар в "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Что предложили Мбаппе в Саудовской Аравии?

Руководство "Аль-Хиляля" понимает, что француз откажется подписывать долгосрочный контракт с клубом. Именно поэтому ему предложат соглашение всего на год. У Килиана Мбаппе осталось 12 месяцев по контракту с "ПСЖ", после чего он сможет присоединиться к "Реалу" на правах свободного агента.

Для того чтобы избавить форварда от необходимости провести в "ПСЖ" еще год, "Аль-Хиляль" предложил ему переехать на 12 месяцев в Саудовскую Аравию. Мбаппе получит за это 700 млн евро, "ПСЖ" заплатят 300 млн евро. А следующим летом Килиана бесплатно отпустят в "Реал". Футболист уже обдумывает это предложение.

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