Довбик против Малиновского: "Днепр-1" сыграет с "Марселем" в Лиге чемпионов

Артем Довбик перед матчем. Фото: УНИАН

"Днепр-1" может попасть на групповую стадию Лиги чемпионов в случае, если обыграет несколько серьезных соперников. Одним из них может стать французский "Марсель".

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает портал Новини.LIVE.

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Руслан Малиновский благодарит болельщиков. Фото: УНИАН

Жеребьевка Лиги чемпионов

Победитель пары "Днепр-1" (Украина) — "Панатинаикос" (Греция) сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с "Марселем". По итогам прошлого сезона "Олимпик" занял третье место в турнирной таблицы чемпионата Франции. Недавно в команде сменился тренер: на смену Игору Тудору пришел Марселино.

Руслан Малиновский остается одним из лидеров полузащиты "Марселя". У него есть шанс сыграть против партнеров по сборной Украины во главе с Артемом Довбиком.

Первые поединки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут восьмого и девятого августа. Ответные матчи запланированы на 15 августа.

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