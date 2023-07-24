Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Довбик против Малиновского: "Днепр-1" сыграет с "Марселем" в Лиге чемпионов arrow

Довбик против Малиновского: "Днепр-1" сыграет с "Марселем" в Лиге чемпионов

24 июля 2023 13:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик против Малиновского: "Днепр-1" сыграет с "Марселем" в Лиге чемпионов
Артем Довбик перед матчем. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

"Днепр-1" может попасть на групповую стадию Лиги чемпионов в случае, если обыграет несколько серьезных соперников. Одним из них может стать французский "Марсель".

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов "Днепр-1" сыграет с "Панатинаикосом" из Греции. В случае победы команды Александра Кучера ей достанется еще более сложный соперника. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский благодарит болельщиков. Фото: УНИАН

Жеребьевка Лиги чемпионов 

Победитель пары "Днепр-1" (Украина) — "Панатинаикос" (Греция) сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с "Марселем". По итогам прошлого сезона "Олимпик" занял третье место в турнирной таблицы чемпионата Франции. Недавно в команде сменился тренер: на смену Игору Тудору пришел Марселино. 

Руслан Малиновский остается одним из лидеров полузащиты "Марселя". У него есть шанс сыграть против партнеров по сборной Украины во главе с Артемом Довбиком. 

Первые поединки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут восьмого и девятого августа. Ответные матчи запланированы на 15 августа.

Напомним, Михаил Мудрик оказался перед сложным выбором: что предлагает "Челси". 

"Динамо" поблагодарило Мирчу Луческу за работу.  

Полузащитник Георгий Судаков стал самым дорогим футболистом мира на своей позиции. 

Голкипер Андрей Лунин совершил невероятный сэйв в матче против "Милана". 

Форвард Харри Кейн получил фантастические предложения от "Баварии" и "Тоттенхэма". 

Мбаппе переходит в "Реал": Перес нашел деньги на трансфер. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Как власти Киева "сливают" деньги на ненужные дорожные работы: транспортный аналитик

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз