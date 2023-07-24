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Довбик проти Маліновського: "Дніпро-1" зіграє з "Марселем" у Лізі чемпіонів

24 липня 2023 13:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик проти Маліновського: "Дніпро-1" зіграє з "Марселем" у Лізі чемпіонів
Артем Довбик перед матчем. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

"Дніпро-1" може потрапити на групову стадію Ліги чемпіонів, якщо обіграє кілька серйозних суперників. Одним із них може стати французький "Марсель".

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Дніпро-1" зіграє з "Панатінаїкосом" із Греції. У разі перемоги команди Олександра Кучера їй дістанеться ще складніший суперник.

Руслан Малиновський
Руслан Маліновський дякує вболівальникам. Фото: УНІАН

Жеребкування Ліги чемпіонів

Переможець пари "Дніпро-1" (Україна) — "Панатинаїкос" (Греція) зіграє у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів з "Марселем". За підсумками минулого сезону "Олімпік" посів третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції. Нещодавно у команді змінився тренер: на зміну Ігору Тудору прийшов Марселіно.

Руслан Маліновський залишається одним із лідерів півзахисту "Марселя". Він має шанс зіграти проти партнерів зі збірної України на чолі з Артемом Довбиком.

Перші поєдинки третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудуться восьмого та дев'ятого серпня. Матчі у відповідь заплановані на 15 серпня.

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