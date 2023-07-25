Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Циганков поїхав на оглядини до Манчестера arrow

Циганков поїхав на оглядини до Манчестера

25 липня 2023 08:31
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Циганков поїхав на оглядини до Манчестера
Віктор Циганков на тренуванні. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Іспанська "Жирона" продовжує підготовку до нового сезону в чемпіонаті Іспанії. Разом з клубом готується український півзахисник Віктор Циганков.

Команда в рамках підготовки проведе міні-збір в Манчестері, повідомила пресслужба клубу.

Читайте також:

Зазначимо, що Циганковим, який за половину минулого сезону став одним з лідерів команди, цікавляться ряд клубів з топових чемпіонатів. Але першочергове право викупу у головної команди "Сіті-груп" — "Манчестер Сіті".

 

 

Не мінізбір, а перегляд

Керівництво "Сіті-груп" запросило "Жирону" в Манчестер, щоб переглянути гравців, які в майбутньому можуть перейти в команди організації. При цьому певні футболісти є фінансовими активами, які в майбутньому можуть продати за великі гроші в клуби поза екосистемою. Одним з таких футболістів є Циганков.

Українець та інші гравці "Жирони" візьмуть участь у контрольних матчах в Англії.

Каталонці проведуть два спаринги: 26 липня проти новачка АПЛ "Шеффілд Юнайтед" та 29 липня з "Блекберном".

Зазначимо, що Циганков пропустив початок передсезонної підготовки через мікропошкодження.

Нагадаємо, Руслан Маліновський повернеться до Італії: ним цікавляться кілька клубів.

Хавбек Михайло Мудрик став перед складним вибором: що пропонує "Челсі".

"Динамо" подякувало Мірчі Луческу за роботу.

Півзахисник Георгій Судаков став найдорожчим футболістом світу у своїй позиції.

Півзахисник "Динамо" продовжить кар'єру у Бельгії.

Форварт Гаррі Кейн отримав фантастичні пропозиції від "Баварії" та "Тоттенгема".

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

08:50 Лунін змінить "Реал" на відомий клуб з іншої країни

08:38 Мудрик готується до виходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру

Новина з відео

04:45 Є хитрий нюанс: як діяти, якщо військкоми забороняють знімати вручення повістки

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз