Циганков поїхав на оглядини до Манчестера

Віктор Циганков на тренуванні. Фото: "Жирона"

Іспанська "Жирона" продовжує підготовку до нового сезону в чемпіонаті Іспанії. Разом з клубом готується український півзахисник Віктор Циганков.

Команда в рамках підготовки проведе міні-збір в Манчестері, повідомила пресслужба клубу.

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Зазначимо, що Циганковим, який за половину минулого сезону став одним з лідерів команди, цікавляться ряд клубів з топових чемпіонатів. Але першочергове право викупу у головної команди "Сіті-груп" — "Манчестер Сіті".

Не мінізбір, а перегляд

Керівництво "Сіті-груп" запросило "Жирону" в Манчестер, щоб переглянути гравців, які в майбутньому можуть перейти в команди організації. При цьому певні футболісти є фінансовими активами, які в майбутньому можуть продати за великі гроші в клуби поза екосистемою. Одним з таких футболістів є Циганков.

Українець та інші гравці "Жирони" візьмуть участь у контрольних матчах в Англії.

Каталонці проведуть два спаринги: 26 липня проти новачка АПЛ "Шеффілд Юнайтед" та 29 липня з "Блекберном".

Зазначимо, що Циганков пропустив початок передсезонної підготовки через мікропошкодження.

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