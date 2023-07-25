"Динамо" готовит трансфер одного из чемпионов мира в клуб из Евросоюза

Сергей Булеца в окружении партнеров по сборной U-20. Фото: Piotr Matusewicz / PressFocus

Киевское "Динамо" нашло куда пристроить оказавшегося ненужным Мирче Луческу Сергея Булецу. Ренее ожидалось, что футболист вернется в луганскую "Зарю".

Однако киевляне получили предложение от европейского клуба.

Читайте также:

У Булецы проблемы в киевском "Динамо" из-за того, что у главного тренера Мирчи Луческу нет позиции для него. Киевлянам просто не нужен футболист такого функционала. Также стоит отметить, что Сергей был одним из лучших воспитанников академии клуба в последние 10 лет.

Сергей Булеца в "Заре". Фото: ФК "Заря"

Булеца попробует свои силы в Европе

По информации польского журналиста Томаша Влодарчика, Булеца уйдет в аренду в "Заглембе" из Люблина. Сейчас идут последние договоренности перед трансфером.

Аренда 24-летнего атакующего полузащитника будет сроком на один сезон. Также 15 июля футболист должен прибыть на медосмотр в Польшу.

Отметим, что следующим летом у Булецы завершается контракт с "Динамо" и после аренды в Польше Сергей станет свободным агентом.

В прошлом сезоне "Заглембе" заняло девятое место в чемпионате Польши.

Булеца прошлые два сезона провел в аренде в "Заре", за которую забил 10 мячей и сделал 13 голевых передач.

Отметим, что футболист был одним из лидеров сборной Украины U-20, которая выиграла чемпионат мира в 2019 году.

Напомним, Руслан Малиновский вернется в Италию: им интересуются несколько клубов.

Хавбек Михаил Мудрик оказался перед сложным выбором: что предлагает "Челси".

"Динамо" поблагодарило Мирчу Луческу за работу.

Полузащитник Георгий Судаков стал самым дорогим футболистом мира в своей позиции.

Полузащитник "Динамо" продолжит карьеру в Бельгии.

Форварт Гарри Кейн получил фантастические предложения от "Баварии" и "Тоттенхэма".