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"Динамо" готовит трансфер одного из чемпионов мира в клуб из Евросоюза

25 июля 2023 07:05
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Агабекян Карен
редактор
"Динамо" готовит трансфер одного из чемпионов мира в клуб из Евросоюза
Сергей Булеца в окружении партнеров по сборной U-20. Фото: Piotr Matusewicz / PressFocus
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" нашло куда пристроить оказавшегося ненужным Мирче Луческу Сергея Булецу. Ренее ожидалось, что футболист вернется в луганскую "Зарю".

Однако киевляне получили предложение от европейского клуба.

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У Булецы проблемы в киевском "Динамо" из-за того, что у главного тренера Мирчи Луческу нет позиции для него. Киевлянам просто не нужен футболист такого функционала. Также стоит отметить, что Сергей был одним из лучших воспитанников академии клуба в последние 10 лет.

Сергей Булеца в "Заре". Фото: ФК "Заря"

Булеца попробует свои силы в Европе

По информации польского журналиста Томаша Влодарчика, Булеца уйдет в аренду в "Заглембе" из Люблина. Сейчас идут последние договоренности перед трансфером.

Аренда 24-летнего атакующего полузащитника будет сроком на один сезон. Также 15 июля футболист должен прибыть на медосмотр в Польшу.

Отметим, что следующим летом у Булецы завершается контракт с "Динамо" и после аренды в Польше Сергей станет свободным агентом.

В прошлом сезоне "Заглембе" заняло девятое место в чемпионате Польши.

Булеца прошлые два сезона провел в аренде в "Заре", за которую забил 10 мячей и сделал 13 голевых передач.

Отметим, что футболист был одним из лидеров сборной Украины U-20, которая выиграла чемпионат мира в 2019 году.

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