"Динамо" готовит трансфер одного из чемпионов мира в клуб из Евросоюза
Киевское "Динамо" нашло куда пристроить оказавшегося ненужным Мирче Луческу Сергея Булецу. Ренее ожидалось, что футболист вернется в луганскую "Зарю".
Однако киевляне получили предложение от европейского клуба.
У Булецы проблемы в киевском "Динамо" из-за того, что у главного тренера Мирчи Луческу нет позиции для него. Киевлянам просто не нужен футболист такого функционала. Также стоит отметить, что Сергей был одним из лучших воспитанников академии клуба в последние 10 лет.
Булеца попробует свои силы в Европе
По информации польского журналиста Томаша Влодарчика, Булеца уйдет в аренду в "Заглембе" из Люблина. Сейчас идут последние договоренности перед трансфером.
Аренда 24-летнего атакующего полузащитника будет сроком на один сезон. Также 15 июля футболист должен прибыть на медосмотр в Польшу.
Отметим, что следующим летом у Булецы завершается контракт с "Динамо" и после аренды в Польше Сергей станет свободным агентом.
В прошлом сезоне "Заглембе" заняло девятое место в чемпионате Польши.
Булеца прошлые два сезона провел в аренде в "Заре", за которую забил 10 мячей и сделал 13 голевых передач.
Отметим, что футболист был одним из лидеров сборной Украины U-20, которая выиграла чемпионат мира в 2019 году.
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