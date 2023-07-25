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Коноплянка подписал контракт с европейским клубом

25 июля 2023 06:30
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Агабекян Карен
редактор
Коноплянка подписал контракт с европейским клубом
Евгений Коноплянка в "Краковии". Фото: "Краковия"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка после прошедшего сезона хотел остаться в чемпионате Польши. Но выгодного контракта он так и не получил.

Коноплянка будет играть в другой европейской стране, которая также граничит с Украиной, сообщило ТаТоТаке 

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"Краковия", в которой Евгений отыграл прошлый сезон, не была заинтересована в продолжении работы с украинцем. СМИ сватали Коноплянку и в другие команды из Польши, но это были только слухи.

Коноплянку снова ждут еврокубки

По информации источника, Коноплянка 24 июля подписал контракт с румынским ЧФР "Клуж". Пока известно, что срок договора будет составлять один год.

Напомним, что ранее владелец румынского клуба Нелуца Варга предупреждал о подписании 33-летнего украинца.

В прошлом сезоне "Клуж" финишировал на третьем месте в чемпионате Румынии и вышел в квалификацию Лиги конференций.

Коноплянка в сезоне 2022/2023 гг. за "Краковию" сыграл в 26 матчах, в которых сумел отличиться 2 голами и сделал 2 голевых передачи.

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