Коноплянка зацікавив кілька відомих клубів

Євген Коноплянка дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/konoplyanka.official/

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка найближчим часом змінить клуб. У нього з'явилися екзотичні варіанти продовження кар'єри.

Досвідчений футболіст викликав інтерес у деяких команд зі США та Близького Сходу, повідомляє Sport Arena.

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Останнім клубом Євгена Коноплянки була польська "Краковія", де 33-річний футболіст виступав останні півтора року. Сторони вирішили не продовжувати контракту. Хавбек провів за польську команду 36 поєдинків та забив чотири голи, а також зробив дві результативні передачі.

Продовження кар'єри Коноплянки

Вже з першого липня український футболіст стане вільним агентом. Він зіграє у благодійному поєдинку на підтримку України, після чого зосередиться на підготовці до сезону у складі нової команди.

Коноплянка з прапор України. Фото: instagram.com/konoplyanka.official/

У послугах Євгена Коноплянки зацікавлені клуби з ОАЕ та MLS (США). Українцю можуть запропонувати контракт на кілька сезонів із зарплатою, на яку він не може розраховувати у Європі.

За свою тривалу кар'єру Євген Коноплянка виступав в українських "Дніпрі" та "Шахтарі", іспанській "Севільї" та німецькому "Шальці 04".

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