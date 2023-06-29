Коноплянка заинтересовал несколько известных клубов

Евгений Коноплянка благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/konoplyanka.official/

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка в ближайшее время сменит клуб. У него появились экзотические варианты для продолжения карьеры.

Опытный футболист вызвал интерес у некоторых команд из США и Ближнего Востока, сообщает Sport Arena.

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Последним клубом Евгения Коноплянки стала польская "Краковия", в которой 33-летний футболист выступал последние полтора года. Стороны решили не продлевать контракт. Хавбек провел за польскую команду 36 поединков и забил четыре гола, а также сделал две результативные передачи.

Продолжение карьеры Коноплянки

Уже с первого июля украинский футболист станет свободным агентом. Он сыграет в благотворительном поединке в поддержку Украины, после чего сосредоточится на подготовке к сезону в составе новой команды.

Коноплянка с флагом Украины. Фото: instagram.com/konoplyanka.official/

В услугах Евгения Коноплянки заинтересованы клубы из ОАЭ и MLS (США). Украинцу могут предложить контракт на несколько сезонов с зарплатой, на которую он не может рассчитывать в Европе.

За свою длительную карьеру Евгений Коноплянка выступал в украинских "Днепре" и "Шахтере", испанской "Севилье" и немецком "Шальке 04".

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