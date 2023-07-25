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Коноплянка підписав контракт з європейським клубом

25 липня 2023 06:30
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Агабекян Карен
редактор
Коноплянка підписав контракт з європейським клубом
Євген Коноплянка в "Краковії". Фото: "Краковія"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній гравець збірної України Євген Коноплянка після минулого сезону хотів залишитися в чемпіонаті Польщі. Але вигідного контракту він так і не отримав.

Коноплянка натомість гратиме в іншій європейській країні, яка також межує з Україною, повідомило ТаТоТаке.

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"Краковій", в якій Євген відіграв минулий сезон, не була зацікавлена в продовженні роботи з українцем. ЗМІ сватали Коноплянку й в інші команди з Польщі, але це були лише чутки.

Коноплянку знову чекають єврокубки

За інформацією джерела, Коноплянка 24 липня підписав контракт з румунським ЧФР "Клуж". Наразі відомо, що строк договору складатиме один рік.

Зазначимо, що раніше власник румунського клубу Нелуца Варга попереджав про підписання  33-річного українця.

Минулого сезону "Клуж" фінішував на третьому місці у чемпіонаті Румунії та вийшов у кваліфікацію Ліги конференцій.

Коноплянка в сезоні 2022/2023 рр. за "Краковію" зіграв у 26 матчах, у яких зумів відзначитися 2 голами та зробив 2 гольові передачі.

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