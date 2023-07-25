Коноплянка підписав контракт з європейським клубом
Колишній гравець збірної України Євген Коноплянка після минулого сезону хотів залишитися в чемпіонаті Польщі. Але вигідного контракту він так і не отримав.
Коноплянка натомість гратиме в іншій європейській країні, яка також межує з Україною, повідомило ТаТоТаке.
"Краковій", в якій Євген відіграв минулий сезон, не була зацікавлена в продовженні роботи з українцем. ЗМІ сватали Коноплянку й в інші команди з Польщі, але це були лише чутки.
Коноплянку знову чекають єврокубки
За інформацією джерела, Коноплянка 24 липня підписав контракт з румунським ЧФР "Клуж". Наразі відомо, що строк договору складатиме один рік.
Зазначимо, що раніше власник румунського клубу Нелуца Варга попереджав про підписання 33-річного українця.
Минулого сезону "Клуж" фінішував на третьому місці у чемпіонаті Румунії та вийшов у кваліфікацію Ліги конференцій.
Коноплянка в сезоні 2022/2023 рр. за "Краковію" зіграв у 26 матчах, у яких зумів відзначитися 2 голами та зробив 2 гольові передачі.
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