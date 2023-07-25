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"Динамо" готує трансфер одного з чемпіонів світу до клубу з Євросоюзу

25 липня 2023 07:05
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Агабекян Карен
редактор
"Динамо" готує трансфер одного з чемпіонів світу до клубу з Євросоюзу
Сергій Булець в оточенні партнерів зі збірної U-20. Фото: Piotr Matusewicz / PressFocus
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" знайшло куди прилаштувати Сергія Булецю, який виявився непотрібним Мірчі Луческу. Раніше очікувалося, що футболіст повернеться до луганської "Зорі".

Проте кияни отримали пропозицію від європейського клубу.

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У Булеци проблеми в київському "Динамо" через те, що головний тренер Мірчі Луческу не має позиції для нього. Киянам просто не потрібний футболіст такого функціоналу. Також варто зазначити, що Сергій був одним із найкращих вихованців академії клубу за останні 10 років.

Сергій Булець у "Зорі". Фото: ФК "Зоря"

Булеца спробує свої сили в Європі

За інформацією польського журналіста Томаша Влодарчика, Булеца піде в оренду в "Заглембе" з Любліна. Наразі йдуть останні домовленості перед трансфером.

Оренда 24-річного півзахисника буде терміном на один сезон. Футболіст 15 липня має прибути на медогляд до Польщі.

Зазначимо, що наступного літа у Булеци завершується контракт із "Динамо" і після оренди у Польщі Сергій стане вільним агентом.

Минулого сезону "Заглембе" посіло дев'яте місце у чемпіонаті Польщі.

Булеца минулі два сезони провів в оренді в "Зорі", за яку забив 10 м'ячів і зробив 13 гольових передач.

Зазначимо, що футболіст був одним із лідерів збірної України U-20, яка виграла чемпіонат світу в 2019 році.

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