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Трубин поедет в Испанию вместо Италии: известный клуб интересуется украинцем

25 июля 2023 08:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин поедет в Испанию вместо Италии: известный клуб интересуется украинцем
Анатолий Трубин на отдыхе. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может так и не стать футболистом итальянского "Интера". Он близок к переходу в клуб из чемпионата Испании. 

В услугах Трубина заинтересован "Вильярреал", сообщает Marca

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"Интер" не торопится с оформлением трансфера Анатолий Трубина. Промедление может дорого обойтись "нерадзурри", поскольку появился еще один серьезный претендент на украинского голкипера. 

Что предлагает "Вильярреал"

Испанский клуб не собирается торговаться за Анатолия Трубина. Главному тренеру команды Кике Сетьену необходим молодой, талантливый голкипер. В клубе пришли к выводу, что кандидатура вратаря "Шахтера" является оптимальной. 

Анатолий Трубин
Трубин с одноклубниками по "Шахтеру". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий клуб получит за Трубина 20 млн евро. У "Вильярреала" есть деньги после того, как этим летом клуб продал футболистов на 90 млн евро. "Желтая субмарина" хочет как можно быстрее завершить этот трансфер, чтобы Трубин успел сыграться с командой перед началом нового сезона. 

У "Интера" остается буквально несколько дней для того, чтобы успеть договориться с "Шахтером" о трансфере Анатолий Трубина. Если итальянцы не поспешат, им придется искать другого вратаря. 

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