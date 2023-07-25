Трубин поедет в Испанию вместо Италии: известный клуб интересуется украинцем

Анатолий Трубин на отдыхе. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может так и не стать футболистом итальянского "Интера". Он близок к переходу в клуб из чемпионата Испании.

В услугах Трубина заинтересован "Вильярреал", сообщает Marca.

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Что предлагает "Вильярреал"

Испанский клуб не собирается торговаться за Анатолия Трубина. Главному тренеру команды Кике Сетьену необходим молодой, талантливый голкипер. В клубе пришли к выводу, что кандидатура вратаря "Шахтера" является оптимальной.

Трубин с одноклубниками по "Шахтеру". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий клуб получит за Трубина 20 млн евро. У "Вильярреала" есть деньги после того, как этим летом клуб продал футболистов на 90 млн евро. "Желтая субмарина" хочет как можно быстрее завершить этот трансфер, чтобы Трубин успел сыграться с командой перед началом нового сезона.

У "Интера" остается буквально несколько дней для того, чтобы успеть договориться с "Шахтером" о трансфере Анатолий Трубина. Если итальянцы не поспешат, им придется искать другого вратаря.

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