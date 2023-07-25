Трубін поїде до Іспанії замість Італії: відомий клуб цікавиться українцем

Анатолій Трубін на відпочинку. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може так і не стати футболістом італійського "Інтера". Він близький до переходу в клуб із чемпіонату Іспанії.

У послугах Трубіна зацікавлений "Вільярреал", повідомляє Marca.

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Що пропонує "Вільярреал"

Іспанський клуб не збирається торгуватись за Анатолія Трубіна. Головному тренеру команди Кіке Сетьєну необхідний молодий талановитий голкіпер. У клубі дійшли висновку, що кандидатура воротаря "Шахтаря" є оптимальною.

Трубін з одноклубниками по "Шахтарю". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецький клуб отримає за Трубіна 20 млн євро. "Вільярреал" має гроші після того, як цього літа клуб продав футболістів на 90 млн євро. "Жовта субмарина" хоче якнайшвидше завершити цей трансфер, щоб Трубін встиг зігратися з командою перед початком нового сезону.

"Інтер" залишається буквально кілька днів для того, щоб встигнути домовитися з "Шахтарем" про трансфер Анатолій Трубіна. Якщо італійці не поспішають, їм доведеться шукати іншого воротаря.

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