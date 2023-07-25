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"Полісся" посилило склад колишніми гравцями "Динамо"

25 липня 2023 13:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Полісся" посилило склад колишніми гравцями "Динамо"
Денис Бойко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Новачок української Прем'єр-ліги "Полісся" продовжує посилювати склад перед початком сезону 2023/2024. У команді Юрія Калитвинцева опинилося відразу кілька колишніх гравців "Динамо".

Йдеться як про орендованих футболістів, так і про тих, хто раніше грав у столичному клубі, повідомляє "Динамоманія".

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Житомирське "Полісся" внесло у заявку на сезон одразу п'ять гравців, які у минулому захищали кольори київського "Динамо". Крім цього, ще одного футболіста було орендовано безпосередньо у столичного клубу.

Артем Шабанов
Артем Шабанов із м'ячем. Фото: instagram.com/a_shabanov/

Ким посилило склад "Полісся"?

Новачок Прем'єр-ліги витратив цього літа на посилення складу 550 тисяч євро. Важливо відзначити перехід до "Полісся" 20-річного лівого вінгера французького "Монпельє" Бені Макуана, за якого заплатили 250 тисяч євро.

Проте більшість новачків "Полісся" є українцями. З десяти новачків команди шість гравців підписали контракт із житомирцями на правах вільних агентів.

Хто ще перейшов у "Полісся"

  • Владислав Танковський ("Металліст", 150 тисяч євро);
  • Артем Смоляков ("Інгулець", 150 тисяч євро);
  • Микита Кравченко ("Динамо" Київ, оренда);
  • Денис Бойко ("Динамо" Київ, вільний агент);
  • Сергій Чоботенко ("Колос", вільний агент);
  • Еміль Мустафаєв ("Олександрія", вільний агент);
  • Артем Шабанов ("Фехервар", вільний агент);
  • Чиджоке Аніагбосо ("Джайант Брілларс", вільний агент);
  • Мозес Жаржу ("Форчун", вільний агент).

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