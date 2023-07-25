"Полісся" посилило склад колишніми гравцями "Динамо"
Новачок української Прем'єр-ліги "Полісся" продовжує посилювати склад перед початком сезону 2023/2024. У команді Юрія Калитвинцева опинилося відразу кілька колишніх гравців "Динамо".
Йдеться як про орендованих футболістів, так і про тих, хто раніше грав у столичному клубі, повідомляє "Динамоманія".
Житомирське "Полісся" внесло у заявку на сезон одразу п'ять гравців, які у минулому захищали кольори київського "Динамо". Крім цього, ще одного футболіста було орендовано безпосередньо у столичного клубу.
Ким посилило склад "Полісся"?
Новачок Прем'єр-ліги витратив цього літа на посилення складу 550 тисяч євро. Важливо відзначити перехід до "Полісся" 20-річного лівого вінгера французького "Монпельє" Бені Макуана, за якого заплатили 250 тисяч євро.
Проте більшість новачків "Полісся" є українцями. З десяти новачків команди шість гравців підписали контракт із житомирцями на правах вільних агентів.
Хто ще перейшов у "Полісся"
- Владислав Танковський ("Металліст", 150 тисяч євро);
- Артем Смоляков ("Інгулець", 150 тисяч євро);
- Микита Кравченко ("Динамо" Київ, оренда);
- Денис Бойко ("Динамо" Київ, вільний агент);
- Сергій Чоботенко ("Колос", вільний агент);
- Еміль Мустафаєв ("Олександрія", вільний агент);
- Артем Шабанов ("Фехервар", вільний агент);
- Чиджоке Аніагбосо ("Джайант Брілларс", вільний агент);
- Мозес Жаржу ("Форчун", вільний агент).
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