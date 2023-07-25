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Довбик перейде до "Жирони": "Дніпро-1" отримає нового гравця

25 липня 2023 11:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик перейде до "Жирони": "Дніпро-1" отримає нового гравця
Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/scdnipro1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Артем Довбик залишається пріоритетною трансферною метою для іспанської "Жирони". Клуб із Ла-Ліги звернувся до інвесторів за допомогою в організації трансферу результативного гравця.

"Жирона" покращила пропозицію щодо Довбика для "Дніпра-1", повідомляє Marca.

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Артем Довбик продовжив контракт із "Дніпром-1", але не збирається залишатися в Україні. Форвард допоміг клубу, який тепер зможе заробити на його трансфері. "Дніпро-1" хоче отримати за гравця щонайменше 15 млн євро, що стало проблемою для потенційних покупців.

Артем Довбик
Артем Довбик б'є по м'ячу. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Пропозиція "Жирони" по Довбику

Іспанці давно виявляють інтерес до футболіста збірної України. "Жирона" готова заплатити за Довбика близько 10 млн євро, але "Дніпро-1" не готовий відпустити 26-річного бомбардира за ці гроші.

Іспанська "Жирона" входить до City Football Group, яка володіє клубами по всьому світу. Туди входить і французький "Труа". У новій пропозиції "Жирони", крім грошей, опинився й український форвард Микола Кухаревич, права на якого належать "Труа". Минулого сезону Кухаревич забив п'ять голів у 15 поєдинках за шотландський "Хіберніан", у якому Микола грав на правах оренди.

Однак "Дніпро-1" все одно вважає таку пропозицію недостатньою. При цьому "Жироні", яка все одно хоче підписати Довбика, доведеться домовлятися ще й із клубом "Мідтьюлланн". Данці мають 50% прав на українського форварда.

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