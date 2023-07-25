Довбик перейде до "Жирони": "Дніпро-1" отримає нового гравця
Форвард збірної України Артем Довбик залишається пріоритетною трансферною метою для іспанської "Жирони". Клуб із Ла-Ліги звернувся до інвесторів за допомогою в організації трансферу результативного гравця.
"Жирона" покращила пропозицію щодо Довбика для "Дніпра-1", повідомляє Marca.
Артем Довбик продовжив контракт із "Дніпром-1", але не збирається залишатися в Україні. Форвард допоміг клубу, який тепер зможе заробити на його трансфері. "Дніпро-1" хоче отримати за гравця щонайменше 15 млн євро, що стало проблемою для потенційних покупців.
Пропозиція "Жирони" по Довбику
Іспанці давно виявляють інтерес до футболіста збірної України. "Жирона" готова заплатити за Довбика близько 10 млн євро, але "Дніпро-1" не готовий відпустити 26-річного бомбардира за ці гроші.
Іспанська "Жирона" входить до City Football Group, яка володіє клубами по всьому світу. Туди входить і французький "Труа". У новій пропозиції "Жирони", крім грошей, опинився й український форвард Микола Кухаревич, права на якого належать "Труа". Минулого сезону Кухаревич забив п'ять голів у 15 поєдинках за шотландський "Хіберніан", у якому Микола грав на правах оренди.
Однак "Дніпро-1" все одно вважає таку пропозицію недостатньою. При цьому "Жироні", яка все одно хоче підписати Довбика, доведеться домовлятися ще й із клубом "Мідтьюлланн". Данці мають 50% прав на українського форварда.
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