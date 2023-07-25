Довбик перейдет в "Жирону": "Днепр-1" получит взамен игрока

Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Форвард сборной Украины Артем Довбик остается приоритетной трансферной целью для испанской "Жироны". Клуб из Ла Лиги обратился к инвесторам за помощью в организации трансфера результативного игрока.

"Жирона" улучшила предложение по Довбику для "Днепра-1", сообщает Marca.

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Артем Довбик продлил контракт с "Днепром-1", но не собирается оставаться в Украине. Форвард помог клубу, который теперь сможет заработать на его трансфере. "Днепр-1" хочет получить за игрока как минимум 15 млн евро, что стало проблемой для потенциальных покупателей.

Артем Довбик бьет по мячу. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Предложение "Жироны" по Довбику

Испанцы давно проявляют интерес к футболисту сборной Украины. "Жирона" готова заплатить за Довбика порядка 10 млн евро, но "Днепр-1" не готов отпустить 26-летнего бомбардира за эти деньги.

Испанская "Жирона" входит в City Football Group, которая владеет клубами по всему миру. Туда же входит и французский "Труа". В новом предложении "Жироны" помимо денег оказался и украинский форвард Николай Кухаревич, права на которого принадлежат "Труа". В прошлом сезоне Кухаревич забил пять голов в 15 поединках за шотландский "Хиберниан", в котором Николай играл на правах аренды.

Однако "Днепр-1" все равно считает такое предложение недостаточным. При этом "Жироне", которая все равно хочет подписать Довбика, придется договариваться еще и с клубом "Митьюлланд". Датчане владеют 50% прав на украинского форварда.

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