УАФ призначила нового тренера збірної України: хто ним став

Молодіжна збірна України на Євро-2023. Фото: "Динамо"

Українська Асоціація футболу (УАФ) провела засідання виконкому, на якому було ухвалено важливі рішення. Одне з них стосувалася нового головного тренера молодіжної збірної України.

УАФ затвердила на цю посаду Унаї Мельгосу, повідомляє офіційний сайт організації.

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Унаї Мельгоса у "Динамо". Фото: Google

Новий тренер молодіжної збірної України

Українську "молодіжку" очолив іспанський фахівець Унаї Мельгоса. 47-річного тренера затверджено на цю посаду за ініціативою наставника збірної України Сергія Реброва.

Унаї Мельгоса був асистентом Сергія Реброва в "Динамо", "Ференцвароші" та "Аль-Айні", а також працював із ним у київському "Динамо". У свій час іспанець вважався кандидатом на посаду головного тренера луганської "Зорі".

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