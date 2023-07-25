УАФ призначила нового тренера збірної України: хто ним став
Українська Асоціація футболу (УАФ) провела засідання виконкому, на якому було ухвалено важливі рішення. Одне з них стосувалася нового головного тренера молодіжної збірної України.
УАФ затвердила на цю посаду Унаї Мельгосу, повідомляє офіційний сайт організації.
Руслан Ротань перестав бути наставником української "молодіжки". При цьому він продовжить співпрацю з УАФ та готуватиме олімпійську збірну України до Ігор у Парижі. До складу цієї команди увійдуть футболісти, які й вибороли олімпійську путівку на Євро-2023 U-21.
Новий тренер молодіжної збірної України
Українську "молодіжку" очолив іспанський фахівець Унаї Мельгоса. 47-річного тренера затверджено на цю посаду за ініціативою наставника збірної України Сергія Реброва.
Унаї Мельгоса був асистентом Сергія Реброва в "Динамо", "Ференцвароші" та "Аль-Айні", а також працював із ним у київському "Динамо". У свій час іспанець вважався кандидатом на посаду головного тренера луганської "Зорі".
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