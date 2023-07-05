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Збірну України U-21 може очолити іноземний тренер: про кого йдеться

5 липня 2023 19:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірну України U-21 може очолити іноземний тренер: про кого йдеться
Руслан Ротань перед матчем. Фото: пресслужба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань працюватиме з командою ще рік. Він піде зі своєї посади після Олімпіади у Парижі.

На призначення нового наставника може вплинути Сергій Ребров, повідомляє Sport.ua.

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Контракт Руслана Ротаня з Українською Асоціацією футболу діє до кінця липня 2023 року. В угоді є пункт про автоматичне продовження у разі, якщо збірна України U-21 завоює олімпійську путівку. Команді на чолі з наставником вдалося це зробити. Ротань повезе гравців "молодіжки" до Парижа, а після Ігор-2024 зосередиться на клубній роботі.

Унаї Мельгоса
Унаї Мельгоса в "Динамо". Фото: Google

Хто замінить Ротаня?

Вже зараз з'явилася інформація про наступного головного тренера молодіжної збірної України. Ним може виявитися іспанський фахівець із Більбао Унаї Мельгоса. Його призначення на цю посаду було однією з вимог Сергія Реброва перед тим, як він погодився очолити головну футбольну команду країни.

Унаї Мельгоса давно працює помічником Сергія Реброва. Вони співпрацювали у київському "Динамо", угорському "Ференцвароші", "Аль-Айні" з ОАЕ та у збірній України. Якщо іспанець очолить "молодіжку", Ребров зможе уніфікувати підготовку обох команд та спростити перехід футболістів до основної збірної.

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