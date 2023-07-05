Сборную Украины U-21 может возглавить иностранный тренер: о ком речь

Руслан Ротань перед матчем. Фото: пресс-служба УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань будет работать с командой еще год. Он уйдет со своей должности после Олимпиады в Париже.

На назначение нового наставника может повлиять Сергей Ребров, сообщает Sport.ua.

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Контракт Руслана Ротаня с Украинской Ассоциацией футбола действует до конца июля 2023 года. В соглашении есть пункт об автоматическом продлении в случае, если сборная Украины U-21 завоюет олимпийскую путевку. Команде во главе с наставником удалось это сделать. Ротань повезет игроков "молодежки" в Париж, а после Игр-2024 сосредоточится на клубной работе.

Унаи Мельгоса в "Динамо". Фото: Google

Кто заменит Ротаня?

Уже сейчас появилась информация о следующем главном тренере молодежной сборной Украины. Им может оказаться испанский специалист из Бильбао Унаи Мельгоса. Его назначение на этот пост было одним из требований Сергея Реброва перед тем, как он согласился возглавить главную футбольную команду страны.

Унаи Мельгоса давно работает помощником Сергея Реброва. Они сотрудничали в киевском "Динамо", венгерском "Ференцвароше", "Аль-Айне" из ОАЭ и в сборной Украины. Если испанец возглавит "молодежку", Ребров сможет унифицировать подготовку обеих команд и упростить переход футболистов в основную сборную.

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