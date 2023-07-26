Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Полузащитник "Динамо" перешел в турецкий клуб arrow

Полузащитник "Динамо" перешел в турецкий клуб

26 июля 2023 14:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Полузащитник "Динамо" перешел в турецкий клуб
Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/gerson_rodrigues_11/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Люксембурга Жерсон Родригес остается футболистом киевского "Динамо". Следующий сезон он проведет в чемпионате Турции.

Новым клубом Жерсона стал "Сивасспор", сообщает Hurriyet

Читайте также:

Турецкий "Сивасспор" взял в аренду сроком до конца сезона 28-летнего полузащитника киевского "Динамо" Жерсона Родригеса. Команда Рызы Чалымбая стала десятой в прошлом розыгрыше чемпионата Турции, а потому ведет активную трансферную кампанию. 

Контракт Жерсона с "Динамо" 

Киевский клуб подписал контракт с хавбеком сборной Люксембурга в 2019 году. После прихода в "Динамо" Мирчи Луческу Жерсон Родригес провел хороший сезон и был важным футболистом команды, которая в сезоне 2020/2021 выиграла чемпионский титул. 

Жерсон Родригес
Жерсон Родригес в составе "Динамо". Фото: instagram.com/gerson_rodrigues_11/

Однако вскоре после этого хавбек потерял место в основе "Динамо" и уехал в аренду. За три последних года Жерсон выступал в турецких "Анкарагюджю" и "Эюпспоре", французском "Труа" и "Аль-Вехде" из Саудовской Аравии. 

Контракт Жерсона Родригеса с "Динамо" закончится летом 2024 года. 

Напомним, Трубин поедет в Испанию вместо Италии: известный клуб интересуется украинцем. 

Полузащитник Виталий Буяльский может переехать в Италию: игроком интересуется известный клуб. 

Месси потроллил Бекхэма прямо на поле во время матча. 

"Полесье" усилило состав бывшими игроками "Динамо". 

Хавбек Михаил Мудрик оказался перед сложным выбором: что предлагает "Челси". 

Форвард Килиан Мбаппе решил, где продолжит карьеру: начались переговоры. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как кадриохирург Борис Тодуров оперировал под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз