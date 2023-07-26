Полузащитник "Динамо" перешел в турецкий клуб

Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/gerson_rodrigues_11/

Полузащитник сборной Люксембурга Жерсон Родригес остается футболистом киевского "Динамо". Следующий сезон он проведет в чемпионате Турции.

Новым клубом Жерсона стал "Сивасспор", сообщает Hurriyet.

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Турецкий "Сивасспор" взял в аренду сроком до конца сезона 28-летнего полузащитника киевского "Динамо" Жерсона Родригеса. Команда Рызы Чалымбая стала десятой в прошлом розыгрыше чемпионата Турции, а потому ведет активную трансферную кампанию.

Контракт Жерсона с "Динамо"

Киевский клуб подписал контракт с хавбеком сборной Люксембурга в 2019 году. После прихода в "Динамо" Мирчи Луческу Жерсон Родригес провел хороший сезон и был важным футболистом команды, которая в сезоне 2020/2021 выиграла чемпионский титул.

Жерсон Родригес в составе "Динамо". Фото: instagram.com/gerson_rodrigues_11/

Однако вскоре после этого хавбек потерял место в основе "Динамо" и уехал в аренду. За три последних года Жерсон выступал в турецких "Анкарагюджю" и "Эюпспоре", французском "Труа" и "Аль-Вехде" из Саудовской Аравии.

Контракт Жерсона Родригеса с "Динамо" закончится летом 2024 года.

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