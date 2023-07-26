Месси потролил Бекхэма прямо на поле во время матча

Дэвид и Виктория Бекхэм на трибуне. Фото: REUTERS/Marco Bello

Лидер американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси продолжает забивать голы за свою новую команду. Во время очередного матча аргентинец отпраздновал успех неожиданным способом.

Лео Месси прямо на поле обратился к владельцу "Интера" Дэвиду Бекхэму, сообщает портал Новини.LIVE.

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Лионель Месси дебютировал за клуб из Майами в недавнем поединке с "Круз Асулем". 36-летний аргентинец вышел на поле во втором тайме и сразу же забил свой первый гол за "Интер". Месси принес своей команде первую победу за несколько месяцев. Лионель продолжил забивать и в своем втором матче.

Послание Бекхэму

В поединке второго тура Кубка Лиги MLS и Лиги MX "Интер Майами" сыграл против "Атланты Юнайтед". Лионель Месси помог своей команде одержать разгромную победу со счетом 4:0. Аргентинец дважды отличился в чужих воротах и записал на свой счет результативную передачу.

Лионель Месси празднует гол. Фото: Reuters/Jasen Vinlove

Месси забил свой первый гол на восьмой минуте поединка. Во время празднования он повернулся к трибуне, на которой расположились Дэвид и Виктория Бекхэма. Лионель изобразил жест "подержи мое пиво" и улыбнулся. Владелец "Интера" в ответ смеялся и аплодировал.

Жест Месси. Коллаж Google

До перехода в "Интер" Лионеля Месси эта команда была одним из аутсайдеров американской лиги. Трансфер аргентинца спровоцировал трансферы в Майами других звезд во главе с Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

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