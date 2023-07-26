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Месси разрывает США: Лионель сделал дубль в матче за "Интер Майами"

26 июля 2023 08:05
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Агабекян Карен
редактор
Месси разрывает США: Лионель сделал дубль в матче за "Интер Майами"
Месси поздравили с забитым голом. Фото: twitter.com/InterMiamiCF
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Звездный аргентинец Лионель Месси провел второй матч за "Интер Майами". В этот раз аргентинец вышел с первых минут.

Месси забил второй и третий мяч в США, сообщил портал Новини.LIVE.

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Месси вышел с первых минут на матч "Интера Майами" против "Атланты Юнайтед" в Leagues Cup-2023 и стал главной причиной победы своей команды.

Аргентинский бомбардир открыл счет в матче на 9-й минуте, когда после отличного паса вышел на свидание с голкипером и обыграл его. Сначала аргентинец пробил в штангу, но был первым на добивании и забил в пустые ворота.

На 22-й минуте Лионель во второй раз отличился. Аргентинец протащил мяч из центра поля, отдал на фланг на партнера, который затем прострелил в центр штрафной, где Месси сделал счет 2:0.

Также аргентинец отличился голевой передачей.

Месси забил уже три гола за два матча за "Интер Майами". Ранее он пробил ворота мексиканского "Крус Асуль", забив со штрафного в компенсированное время.

Отметим, что в Leagues Cup выступают команды из США и Мексики. Клубы, занявшие три первых места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

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