Месси разрывает США: Лионель сделал дубль в матче за "Интер Майами"
Звездный аргентинец Лионель Месси провел второй матч за "Интер Майами". В этот раз аргентинец вышел с первых минут.
Месси забил второй и третий мяч в США, сообщил портал Новини.LIVE.
Украинский центральный защитник "Интера" Сергей Кривцов отыграл 73 минуты и был заменен.
Месси стал для МЛС "Богом футбола"
Месси вышел с первых минут на матч "Интера Майами" против "Атланты Юнайтед" в Leagues Cup-2023 и стал главной причиной победы своей команды.
Аргентинский бомбардир открыл счет в матче на 9-й минуте, когда после отличного паса вышел на свидание с голкипером и обыграл его. Сначала аргентинец пробил в штангу, но был первым на добивании и забил в пустые ворота.
На 22-й минуте Лионель во второй раз отличился. Аргентинец протащил мяч из центра поля, отдал на фланг на партнера, который затем прострелил в центр штрафной, где Месси сделал счет 2:0.
Также аргентинец отличился голевой передачей.
Месси забил уже три гола за два матча за "Интер Майами". Ранее он пробил ворота мексиканского "Крус Асуль", забив со штрафного в компенсированное время.
Отметим, что в Leagues Cup выступают команды из США и Мексики. Клубы, занявшие три первых места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
Напомним, Трубин поедет в Испанию вместо Италии: известный клуб интересуется украинцем.
Форвард Владислав Ванат рассказал о переговорах с "Аяксом".
"Полесье" усилило состав бывшими игроками "Динамо".
Хавбек Михаил Мудрик оказался перед сложным выбором: что предлагает "Челси".
Полузащитник Георгий Судаков стал самым дорогим футболистом мира на своей позиции.