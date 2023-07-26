Мессі розриває США: Ліонель зробив дубль в матчі за "Інтер Маямі"

Мессі привітали із забитим голом. Фото: twitter.com/InterMiamiCF

Зірковий аргентинець Ліонель Мессі провів другий матч за "Інтер Маямі". Цього разу аргентинець вийшов з перших хвилин.

Мессі забив другий та третій м’ячі в США, повідомив портал Новини.LIVE.

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Мессі вийшов з перших хвилин на матч "Інтера Маямі" проти "Атланти Юнайтед" у Leagues Cup-2023 та став головною причиною перемоги своєї команди.

Аргентинський бомбардир відкрив рахунок у матчі на 9-й хвилині, коли після відмінного пасу вийшов на побачення з голкіпером й обіграв його. Спершу аргентинець пробив у штангу, але був першим на добиванні й забив у пусті ворота.

На 22-й хвилині Ліонель вдруге забив. Аргентинець протягнув м'яч із центру поля, віддав на фланг на партнера, який потів прострілив у центр штрафної, де Мессі зробив рахунок 2:0.

Також аргентинець відзначився гольовою передачею.

Мессі забив уже три голи за два матчі за "Інтер Маямі". Раніше він пробив ворота мексиканського "Крус Асуль", забивши зі штрафного у компенсований час.

Зазначимо, що в Leagues Cup виступають команди зі США та Мексики. Клуби, які посіли три перші місця у Leagues Cup, автоматично кваліфікуються до Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.

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