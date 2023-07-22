Мессі дебютував за "Інтер Майамі": як Ліонель забив переможний м'яч і обійняв Леброна

Мессі після переможного матчу. Фото: twitter.com/InterMiamiCF

Аргентинська суперзірка футболу Ліонель Мессі дебютував за "Інтер Майамі". Цікаво, що зірковий гравець розпочав матч на лаві запасних.

Мессі відзначився голом, який приніс його команді перемогу, повідомив портал Новини LIVE.

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Мессі приніс перемогу у доданий час

Дебют Мессі припав на матч групового етапу Leagues Cup між "Інтером Майамі" та "Крус Асуль". Також свій перший матч провів Серхіо Бускетс.

Обидва колишні гравці "Барселони" вийшли на заміну на 54-й хвилині. На 94-й Мессі забив переможний м'яч, пробивши зі штрафного.

За словами Мессі, йому було важливо розпочати з перемоги та забитого м'яча.

"Ми хотіли розпочати з перемоги для наших уболівальників. Було важливо вдало стартувати.

У мене був останній шанс спробувати забити, і, на щастя, у мене вийшло", — сказав Мессі.

Leagues Cup. Груповий етап

"Інтер Майамі" (США) — "Крус Асуль" (Мексика) – 2:1

Голи: Тейлор, 44, Мессі, 90+4 — Антуна, 65.

Зазначимо, весь матч відіграв український захисник "Інтер Майамі" Сергій Кривцов.

У Leagues Cup виступають команди зі США та Мексики. Команди, які посіли три перші місця у Leagues Cup, автоматично кваліфікуються до Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.

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