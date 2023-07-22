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Месси дебютировал за "Интер Майами": как Лионель забил победный мяч и обнял Леброна

22 июля 2023 09:35
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Агабекян Карен
редактор
Месси дебютировал за "Интер Майами": как Лионель забил победный мяч и обнял Леброна
Месси после победного матча. Фото: twitter.com/InterMiamiCF
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Аргентинская суперзвезда футбола Лионель Месси дебютировал за "Интер Майами". Интересно, что звездный игрок начал матч на скамейке запасных.

Месси отметился голом, который принес его команде победу, сообщил портал Новини.LIVE.

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Месси принес победу в добавленное время

Дебют Месси пришелся на матч группового этапа Leagues Cup между "Интером Майами" и "Крус Асуль". Также свой первый матч провел Серхио Бускетс.

Оба бывших игрока "Барселоны" вышли на замену на 54-й минуте. На 94-й Месси забил победный мяч, пробив со штрафного.

По словам Месси, ему было важно начать с победы и забитого мяча.

"Мы хотели начать с победы для наших болельщиков. Было важно удачно стартовать.

У меня был последний шанс попытаться забить, и, к счастью, у меня получилось", — сказап Месси.

Leagues Cup. Групповой этап

"Интер Майами" (США) — "Крус Асуль" (Мексика) — 2:1 (1:0)

Голы: Тэйлор, 44, Месси, 90+4 — Антуна, 65.

Отметим, что весь матч отыграл украинский защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов.

В Leagues Cup выступают команды из США и Мексики. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

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