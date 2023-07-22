Месси дебютировал за "Интер Майами": как Лионель забил победный мяч и обнял Леброна

Месси после победного матча. Фото: twitter.com/InterMiamiCF

Аргентинская суперзвезда футбола Лионель Месси дебютировал за "Интер Майами". Интересно, что звездный игрок начал матч на скамейке запасных.

Месси отметился голом, который принес его команде победу, сообщил портал Новини.LIVE.

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Месси принес победу в добавленное время

Дебют Месси пришелся на матч группового этапа Leagues Cup между "Интером Майами" и "Крус Асуль". Также свой первый матч провел Серхио Бускетс.

Оба бывших игрока "Барселоны" вышли на замену на 54-й минуте. На 94-й Месси забил победный мяч, пробив со штрафного.

По словам Месси, ему было важно начать с победы и забитого мяча.

"Мы хотели начать с победы для наших болельщиков. Было важно удачно стартовать.

У меня был последний шанс попытаться забить, и, к счастью, у меня получилось", — сказап Месси.

Leagues Cup. Групповой этап

"Интер Майами" (США) — "Крус Асуль" (Мексика) — 2:1 (1:0)

Голы: Тэйлор, 44, Месси, 90+4 — Антуна, 65.

Отметим, что весь матч отыграл украинский защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов.

В Leagues Cup выступают команды из США и Мексики. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

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