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Буяльский может переехать в Италию: игроком интересуется известный клуб

26 июля 2023 08:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Буяльский может переехать в Италию: игроком интересуется известный клуб
Виталий Буяльский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виталий Буяльский может уйти из киевского "Динамо". В услугах опытного футболиста заинтересован один из итальянских клубов. 

"Лацио" готово сделать "бело-синим" предложение по игроку, сообщает Tutto Mercato

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Киевское "Динамо" получит официальный запрос по одному из лидеров команды. Виталий Буяльский интересует многие европейские клубы, но конкретных предложений по его трансферу практически нет. Римский "Лацио" исправит эту ситуацию. 

Контракт Буяльского с "Динамо" 

Недавно руководство украинского клуба просило лидеров команды пойти на понижение зарплаты. Все они согласились с этим предложением ради "Динамо", 30-летний Буяльский не стал исключением. Однако вскоре Виталий сможет зарабатывать больше, чем ему платят в Киеве. 

Андрей Ярмоленко
Ярмоленко, Буяльский и Караваев. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Контракт полузащитника с "Динамо" действует до лета 2025 года. Римский "Лацио" предложит "бело-синим" 15 млн евро за украинского футболиста. В трансфере Буяльского заинтересован главный тренер итальянского клуба Маурисио Сарри. "Орлы" стали вице-чемпионами Серии А по итогам прошлого сезона и нуждаются в укреплении состава накануне возвращения в Лигу чемпионов. Сарри давно нравится игра хавбека "Динамо". 

В сезоне 2022/2023 Виталий Буяльский сыграл за "Динамо" 39 матчей во всех турнирах. Он забил 13 голов и сделал шесть результативных передач. 

Напомним, Трубин поедет в Испанию вместо Италии: известный клуб интересуется украинцем. 

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