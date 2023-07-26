Буяльський може переїхати до Італії: гравцем цікавиться відомий клуб

Віталій Буяльський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник збірної України Віталій Буяльський може піти з київського "Динамо". У послугах досвідченого футболіста зацікавлений один з італійських клубів.

"Лаціо" готове зробити "біло-синім" пропозицію щодо гравця, повідомляє Tutto Mercato.

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Київське "Динамо" отримає офіційний запит щодо одного з лідерів команди. Віталій Буяльський цікавить багато європейських клубів, але конкретних пропозицій щодо його трансферу практично немає. Римський "Лаціо" виправить цю ситуацію.

Контракт Буяльського з "Динамо"

Нещодавно керівництво українського клубу просило лідерів команди вдатися до зниження зарплати. Усі вони погодилися з цією пропозицією заради "Динамо", 30-річний Буяльський не став винятком. Проте невдовзі Віталій зможе заробляти більше, ніж платять у Києві.

Ярмоленко, Буяльський та Караваєв. Фото: пресслужба "Динамо"

Контракт півзахисника з "Динамо" діє до літа 2025 року. Римський "Лаціо" запропонує "біло-синім" 15 млн євро за українського футболіста. У трансфері Буяльського зацікавлений головний тренер італійського клубу Маурісіо Саррі. "Орли" стали віцечемпіонами Серії А за підсумками минулого сезону і потребують зміцнення складу напередодні повернення до Ліги чемпіонів. Саррі давно подобається гра хавбека "Динамо".

У сезоні-2022/2023 Віталій Буяльський зіграв за "Динамо" 39 матчів у всіх турнірах. Він забив 13 голів та зробив шість результативних передач.

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