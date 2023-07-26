Мбаппе решил, где продолжит карьеру: начались переговоры

Килиан Мбаппе в сборной Франции. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе близок к переезду в Саудовскую Аравию. Представители футболиста уже ведут переговоры с "Аль-Хилялем".

Сторонам осталось уладить формальности перед подписанием контракта, сообщает AS.

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"ПСЖ" уже не рассчитывает на Мбаппе в новом сезоне. Руководство французского клуба выставило Килиана на трансфер и готово его отпустить. Главным претендентом на форварда стал клуб из Саудовской Аравии.

Что "Аль-Хиляль" предлагает Мбаппе?

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии выделил на приглашение капитана сборной Франции 700 миллионов евро. "Аль-Хиляль", который занял третье место по итогам прошлого сезона, распределил эти средства таким образом:

300 млн евро предложили "ПСЖ" за трансфер игрока;

400 млн евро получит Мбаппе за два года в клубе.

"ПСЖ", "Аль-Хиляль" и агенты Мбаппе уже проводят переговоры о трансфере. Представители футболиста настаивают на однолетнем контракте с клубом из Саудовской Аравии и зарплате в 500 млн евро за счет снижения выплаты для "ПСЖ".

Килиан Мбаппе готов уехать из "ПСЖ". Фото: instagram.com/k.mbappe/

"Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Реал" в настоящее время не пытаются договориться с "ПСЖ" по Килиану Мбаппе, так как не могут предложить французскому клубу сумму, которую готов заплатить клуб из Саудовской Аравии.

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