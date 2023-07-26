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Мбаппе решил, где продолжит карьеру: начались переговоры

26 июля 2023 10:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе решил, где продолжит карьеру: начались переговоры
Килиан Мбаппе в сборной Франции. Фото: instagram.com/k.mbappe/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе близок к переезду в Саудовскую Аравию. Представители футболиста уже ведут переговоры с "Аль-Хилялем". 

Сторонам осталось уладить формальности перед подписанием контракта, сообщает AS.  

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"ПСЖ" уже не рассчитывает на Мбаппе в новом сезоне. Руководство французского клуба выставило Килиана на трансфер и готово его отпустить. Главным претендентом на форварда стал клуб из Саудовской Аравии. 

Что "Аль-Хиляль" предлагает Мбаппе? 

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии выделил на приглашение капитана сборной Франции 700 миллионов евро. "Аль-Хиляль", который занял третье место по итогам прошлого сезона, распределил эти средства таким образом: 

  • 300 млн евро предложили "ПСЖ" за трансфер игрока; 
  • 400 млн евро получит Мбаппе за два года в клубе. 

"ПСЖ", "Аль-Хиляль" и агенты Мбаппе уже проводят переговоры о трансфере. Представители футболиста настаивают на однолетнем контракте с клубом из Саудовской Аравии и зарплате в 500 млн евро за счет снижения выплаты для "ПСЖ". 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе готов уехать из "ПСЖ". Фото: instagram.com/k.mbappe/

"Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Реал" в настоящее время не пытаются договориться с "ПСЖ" по Килиану Мбаппе, так как не могут предложить французскому клубу сумму, которую готов заплатить клуб из Саудовской Аравии. 

Напомним, Трубин поедет в Испанию вместо Италии: известный клуб интересуется украинцем. 

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