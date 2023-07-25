Саудовская Аравия потратит 19 млрд долларов на дорогих футболистов

Бензема и Канте в "Аль-Иттихаде". Фото: instagram.com/karimbenzema/

Один из самых популярных футболистов мира Килиан Мбаппе может переехать в Саудовскую Аравию. Местный футбол готов позволить себе много подобных трансферов.

Министерство спорта Саудовской Аравии выделило почти 20 млрд евро на трансферы футболистов, написал журналист Бен Джейкобс.

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В ближайшем будущем чемпионат Саудовской Аравии по футболу может догнать по количеству звезд турниры Франции, Германии и Италии. Популярность первенства тоже растет. Уже сейчас в местных клубах играют Криштиану Роналду, Карим Бензема, Роберто Фирмино и другие известные футболисты. Это далеко не предел.

Роналду и Брозович в "Аль-Насре". Фото: instagram.com/cristiano/

Финансирование чемпионата Саудовской Аравии

Власти страны сделали ставку на развитие местной футбольной лиги. Много известных футболистов уже сделали выбор в пользу клубов Саудовской Аравии. И если сейчас туда переезжают игроки, которым исполнилось 30 лет или больше, то в будущем их примеру могут последовать и молодые звезды.

Саудовская Аравия выделила 19,6 млрд евро на трансферы, которые должны состояться этим летом. Клубы могут не ограничивать бюджет на приобретение новых футболистов. Даже за бразильца Малкома из российского "Зенита" было потрачено 60 млн евро. За Килиана Мбаппе "ПСЖ" может получить 300 млн евро, а самому форварду предлагают очень большую зарплату.

Самыми дорогими покупками этого лета в Саудовской Аравии стали:

Рубен Невеш (за 55 млн евро из "Вулверхэмптона" в "Аль-Хиляль");

Сергей Милинкович-Савич (за 40 млн евро из "Лацио" в "Аль-Хиляль");

Жота (за 29,10 млн евро из "Селтика" в "Аль-Иттихад");

Секу Фофана (за 25 млн евро из "Ланса" в "Аль-Наср").

Сезон 2023/2024 начнется в Саудовской Аравии 11 августа.

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