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Саудівська Аравія витратить 19 млрд доларів на дорогих футболістів

25 липня 2023 09:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Саудівська Аравія витратить 19 млрд доларів на дорогих футболістів
Бензема та Канте в "Аль-Іттіхаді". Фото: instagram.com/karimbenzema/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Один із найпопулярніших футболістів світу Кіліан Мбаппе може переїхати до Саудівської Аравії. Місцевий футбол ладен дозволити собі багато таких трансферів.

Міністерство спорту Саудівської Аравії виділило майже 20 млрд євро на трансфери футболістів, написав журналіст Бен Джейкобс.

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У найближчому майбутньому чемпіонат Саудівської Аравії з футболу може наздогнати за кількістю зірок турніри Франції, Німеччини та Італії. Популярність першості також зростає. Вже зараз у місцевих клубах грають Кріштіану Роналду, Карім Бензема, Роберто Фірміно та інші відомі футболісти. Це далеко не межа.

Роналду та Брозович
Роналду та Брозович у "Аль-Насрі". Фото: instagram.com/cristiano/

Фінансування чемпіонату Саудівської Аравії

Влада країни зробила ставку на розвиток місцевої футбольної ліги. Багато відомих футболістів уже зробили вибір на користь клубів Саудівської Аравії. І якщо зараз туди переїжджають гравці, яким виповнилося 30 років або більше, то в майбутньому їх приклад можуть наслідувати й молоді зірки.

Саудівська Аравія виділила 19,6 млрд євро на трансфери, які мають відбутися цього літа. Клуби можуть не обмежувати бюджету на придбання нових футболістів. Навіть за бразильця Малкома із російського "Зеніту" було витрачено 60 млн євро. За Кіліана Мбаппе "ПСЖ" може отримати 300 млн євро, а самому форварду пропонують дуже велику зарплату.

Найдорожчими покупками цього літа в Саудівській Аравії стали:

  • Рубен Невеш (за 55 млн євро з "Вулвергемптону" в "Аль-Хіляль");
  • Сергій Мілінкович-Савіч (за 40 млн євро з "Лаціо" до "Аль-Хіляль");
  • Жота (за 29,10 млн євро з "Селтіка" в "Аль-Іттіхад");
  • Секу Фофана (за 25 млн євро з "Лансу" в "Аль-Наср").

Сезон 2023/2024 розпочнеться у Саудівській Аравії 11 серпня.

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