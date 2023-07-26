Мбаппе вирішив, де продовжить кар'єру: розпочалися переговори

Кіліан Мбаппе у збірній Франції. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе близький до переїзду до Саудівської Аравії. Представники футболіста вже ведуть переговори з "Аль-Хілялем".

Сторонам залишилося залагодити формальності перед підписанням контракту, повідомляє AS.

Читайте також:

"ПСЖ" вже не розраховує на Мбаппе у новому сезоні. Керівництво французького клубу виставило Кіліана на трансфер і готове його відпустити. Головним претендентом на форварда став клуб із Саудівської Аравії.

Що "Аль-Хіляль" пропонує Мбаппе?

Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії виділив на запрошення капітана збірної Франції 700 мільйонів євро. "Аль-Хіляль", який посів третє місце за підсумками минулого сезону, розподілив ці кошти таким чином:

300 млн євро запропонували "ПСЖ" за трансфер гравця;

400 млн євро отримає Мбаппе за два роки у клубі.

"ПСЖ", "Аль-Хіляль" та агенти Мбаппе вже проводять переговори про трансфер. Представники футболіста наполягають на однорічному контракті з клубом із Саудівської Аравії та зарплаті у 500 млн євро шляхом зниження виплати для "ПСЖ".

Кіліан Мбаппе готовий залишити "ПСЖ" Фото: instagram.com/k.mbappe/

"Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль" і "Реал" нині не намагаються домовитися з "ПСЖ" щодо Кіліана Мбаппе, оскільки не можуть запропонувати французькому клубу суму, яку готовий заплатити клуб із Саудівської Аравії.

Нагадаємо, Трубін поїде до Іспанії замість Італії: відомий клуб цікавиться українцем.

Півзахисник Віктор Буяльський може переїхати до Італії: гравцем цікавиться відомий клуб.

"Полісся" посилило склад колишніми гравцями "Динамо".

Хавбек Михайло Мудрик опинився перед складним вибором: що пропонує "Челсі".

"Динамо" подякувало Мірчі Луческу за роботу.