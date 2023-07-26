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Мбаппе вирішив, де продовжить кар'єру: розпочалися переговори

26 липня 2023 10:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе вирішив, де продовжить кар'єру: розпочалися переговори
Кіліан Мбаппе у збірній Франції. Фото: instagram.com/k.mbappe/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе близький до переїзду до Саудівської Аравії. Представники футболіста вже ведуть переговори з "Аль-Хілялем".

Сторонам залишилося залагодити формальності перед підписанням контракту, повідомляє AS.

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"ПСЖ" вже не розраховує на Мбаппе у новому сезоні. Керівництво французького клубу виставило Кіліана на трансфер і готове його відпустити. Головним претендентом на форварда став клуб із Саудівської Аравії.

Що "Аль-Хіляль" пропонує Мбаппе?

Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії виділив на запрошення капітана збірної Франції 700 мільйонів євро. "Аль-Хіляль", який посів третє місце за підсумками минулого сезону, розподілив ці кошти таким чином:

  • 300 млн євро запропонували "ПСЖ" за трансфер гравця;
  • 400 млн євро отримає Мбаппе за два роки у клубі.

"ПСЖ", "Аль-Хіляль" та агенти Мбаппе вже проводять переговори про трансфер. Представники футболіста наполягають на однорічному контракті з клубом із Саудівської Аравії та зарплаті у 500 млн євро шляхом зниження виплати для "ПСЖ".

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе готовий залишити "ПСЖ" Фото: instagram.com/k.mbappe/

"Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль" і "Реал" нині не намагаються домовитися з "ПСЖ" щодо Кіліана Мбаппе, оскільки не можуть запропонувати французькому клубу суму, яку готовий заплатити клуб із Саудівської Аравії.

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