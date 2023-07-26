Мессі потролив Бекхема прямо на полі під час матчу

Девід та Вікторія Бекхем на трибуні. Фото: REUTERS/Marco Bello

Лідер американського футбольного клубу "Інтер Маямі" Ліонель Мессі продовжує забивати голи за свою нову команду. Під час чергового матчу аргентинець відсвяткував успіх у несподіваний спосіб.

Лео Мессі прямо на полі звернувся до власника "Інтера" Девіда Бекхема, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ліонель Мессі дебютував за клуб із Маямі у недавньому поєдинку з "Круз Асулем". 36-річний аргентинець вийшов на поле у другому таймі та одразу ж забив свій перший гол за "Інтер". Мессі приніс своїй команді першу перемогу за кілька місяців. Ліонель продовжив забивати й у другому матчі.

Послання Бекхему

У поєдинку другого туру Кубка Ліги MLS та Ліги MX "Інтер Маямі" зіграв проти "Атланти Юнайтед". Ліонель Мессі допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу з рахунком 4:0. Аргентинець двічі відзначився у чужих воротах та записав на свій рахунок результативну передачу.

Ліонель Мессі святкує гол. Фото: Reuters/Jasen Vinlove

Мессі забив свій перший гол на восьмій хвилині поєдинку. Під час святкування він повернувся до трибуни, на якій розташувалися Девід та Вікторія Бекхема. Ліонель зобразив жест "потримай моє пиво" і посміхнувся. Власник "Інтера" у відповідь сміявся та аплодував.

Жест Мессі. Колаж Google

До переходу в "Інтер" Ліонеля Мессі ця команда була одним з аутсайдерів американської ліги. Трансфер аргентинця спровокував трансфери до Маямі інших зірок на чолі з Серхіо Бускетсом та Жорді Альбою.

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