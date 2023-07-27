"Шахтар" підпише зірку Євро-2023: про кого йдеться
У донецькому "Шахтарі" очікують на прибуття нового легіонера, Ним стане гравець молодіжної збірної Ізраїля, який наробив галасу під час останнього молодіжного Чемпіонату Європи.
Про це повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.
"27 липня 20-річний ізраїльтянин Став Лемкін пройде медогляд, а за його результатами підпише контракт із чемпіоном України. "Хапоель" Тель-Авів отримає за трансфер футболіста 1,2 млн. євро", – пише журналіст.
Бурбас зазначив, що за позицією Лемкін – центральний захисник, який нещодавно допоміг молодіжній збірній Ізраїлю сенсаційно виступити на Євро, дійшовши до півфіналу. Майбутній "гірник" провів усі 5 матчів на турнірі без замін.
Додамо, що в минулому сезоні він провів 31 матч за "Хапоель" та є вихованцем їх головних принципових суперників — "Маккабі" теж з Тель-Авіва.
Подвійний успіх
У 2022 році у складі збірної Ізраїлю до 19 років був учасником юнацького чемпіонату Європи, на якому Ізраїль вперше виграв срібні медалі (поступившись у фіналі збірної Англії), а сам Лемкін увійшов до символічної збірної турніру.
Тепер він ще й допоміг своїй команді потрапити на Олімпійські ігри в Парижі.
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