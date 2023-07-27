"Шахтар" підпише зірку Євро-2023: про кого йдеться

Став Лемкін стане "гірником". Фото: Twitter/Stav Lemkin

У донецькому "Шахтарі" очікують на прибуття нового легіонера, Ним стане гравець молодіжної збірної Ізраїля, який наробив галасу під час останнього молодіжного Чемпіонату Європи.

Про це повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

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"27 липня 20-річний ізраїльтянин Став Лемкін пройде медогляд, а за його результатами підпише контракт із чемпіоном України. "Хапоель" Тель-Авів отримає за трансфер футболіста 1,2 млн. євро", – пише журналіст.

Бурбас зазначив, що за позицією Лемкін – центральний захисник, який нещодавно допоміг молодіжній збірній Ізраїлю сенсаційно виступити на Євро, дійшовши до півфіналу. Майбутній "гірник" провів усі 5 матчів на турнірі без замін.

Додамо, що в минулому сезоні він провів 31 матч за "Хапоель" та є вихованцем їх головних принципових суперників — "Маккабі" теж з Тель-Авіва.

Подвійний успіх

У 2022 році у складі збірної Ізраїлю до 19 років був учасником юнацького чемпіонату Європи, на якому Ізраїль вперше виграв срібні медалі (поступившись у фіналі збірної Англії), а сам Лемкін увійшов до символічної збірної турніру.

Тепер він ще й допоміг своїй команді потрапити на Олімпійські ігри в Парижі.

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