Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Шахтар" підпише зірку Євро-2023: про кого йдеться arrow

"Шахтар" підпише зірку Євро-2023: про кого йдеться

27 липня 2023 07:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
"Шахтар" підпише зірку Євро-2023: про кого йдеться
Став Лемкін стане "гірником". Фото: Twitter/Stav Lemkin
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У донецькому "Шахтарі" очікують на прибуття нового легіонера, Ним стане гравець молодіжної збірної Ізраїля, який наробив галасу під час останнього молодіжного Чемпіонату Європи.

Про це повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

Читайте також:

"27 липня 20-річний ізраїльтянин Став Лемкін пройде медогляд, а за його результатами підпише контракт із чемпіоном України. "Хапоель" Тель-Авів отримає за трансфер футболіста 1,2 млн. євро", – пише журналіст.

Бурбас зазначив, що за позицією Лемкін – центральний захисник, який нещодавно допоміг молодіжній збірній Ізраїлю сенсаційно виступити на Євро, дійшовши до півфіналу. Майбутній "гірник" провів усі 5 матчів на турнірі без замін. 

Додамо, що в минулому сезоні він провів 31 матч за "Хапоель" та є вихованцем їх головних принципових суперників — "Маккабі" теж з Тель-Авіва.

Подвійний успіх

У 2022 році у складі збірної Ізраїлю до 19 років був учасником юнацького чемпіонату Європи, на якому Ізраїль вперше виграв срібні медалі (поступившись у фіналі збірної Англії), а сам Лемкін увійшов до символічної збірної турніру.

Тепер він ще й допоміг своїй команді потрапити на Олімпійські ігри в Парижі.

Нагадаємо, Трубін поїде до Іспанії замість Італії: відомий клуб цікавиться українцем.

Півзахисник Віталій Буяльський може переїхати до Італії: гравцем цікавиться відомий клуб.

Мессі потролив Бекхема прямо на полі під час матчу. 

У розташування "Динамо" повернувся головний конкурент Ярмоленка.

Форвард Кіліан Мбаппе вирішив, де продовжить кар'єру: розпочалися переговори.

Півзахисник "Динамо" перейшов до турецького клубу.

У Олександра Зінченко з'явиться конкурент: "Арсенал" запросить талановитого гравця.

 

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз