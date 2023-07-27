"Шахтер" подпишет звезду Евро-2023: о ком идет речь

Став Лемкин станет "горняком". Фото: Twitter/Stav Lemkin

В донецком "Шахтере" ожидают прибытия нового легионера, Им станет игрок молодежной сборной Израиля, который наделал шум во время последнего молодежного Чемпионата Европы.

Об этом сообщает инсайдер Игорь Бурбас

Читайте также:

"27 июля 20-летний израильтянин Став Лемкин пройдет медосмотр, а по его результатам подпишет контракт с чемпионом Украины. "Хапоэль" Тель-Авив получит за трансфер футболиста 1,2 млн. евро", – пишет журналист.

Бурбас отметил, что по позиции Лемкин – центральный защитник, недавно помогший молодежной сборной Израиля сенсационно выступить на Евро, дойдя до полуфинала. Будущий "горняк" провел все 5 матчей на турнире без замен.

Добавим, что в прошлом сезоне он провел 31 матч за "Хапоэль" и является питомцем их главных принципиальных соперников — "Маккаби" тоже из Тель-Авива.

Двойной успех

В 2022 году в составе сборной Израиля до 19 лет был участником юношеского чемпионата Европы, на котором Израиль впервые выиграл серебряные медали (уступив в финале сборной Англии), а сам Лемкин вошел в символическую сборную турнира.

Теперь он помог своей команде попасть на Олимпийские игры в Париже.

Напомним, Трубин поедет в Испанию вместо Италии: известный клуб интересуется украинцем.

Полузащитник Виталий Буяльский может переехать в Италию: игрок интересует известный клуб.

Месси потролил Бекхэма прямо на поле во время матча.

В расположение "Динамо" вернулся главный конкурент Ярмоленко.

Форвард Килиан Мбаппе решил, где продолжит карьеру: начались переговоры.

Полузащитник "Динамо" перешел в турецкий клуб.

У Александра Зинченко появится конкурент: "Арсенал" пригласит талантливого игрока.