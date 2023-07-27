"Шахтер" подпишет звезду Евро-2023: о ком идет речь
В донецком "Шахтере" ожидают прибытия нового легионера, Им станет игрок молодежной сборной Израиля, который наделал шум во время последнего молодежного Чемпионата Европы.
Об этом сообщает инсайдер Игорь Бурбас
"27 июля 20-летний израильтянин Став Лемкин пройдет медосмотр, а по его результатам подпишет контракт с чемпионом Украины. "Хапоэль" Тель-Авив получит за трансфер футболиста 1,2 млн. евро", – пишет журналист.
Бурбас отметил, что по позиции Лемкин – центральный защитник, недавно помогший молодежной сборной Израиля сенсационно выступить на Евро, дойдя до полуфинала. Будущий "горняк" провел все 5 матчей на турнире без замен.
Добавим, что в прошлом сезоне он провел 31 матч за "Хапоэль" и является питомцем их главных принципиальных соперников — "Маккаби" тоже из Тель-Авива.
Двойной успех
В 2022 году в составе сборной Израиля до 19 лет был участником юношеского чемпионата Европы, на котором Израиль впервые выиграл серебряные медали (уступив в финале сборной Англии), а сам Лемкин вошел в символическую сборную турнира.
Теперь он помог своей команде попасть на Олимпийские игры в Париже.
Напомним, Трубин поедет в Испанию вместо Италии: известный клуб интересуется украинцем.
Полузащитник Виталий Буяльский может переехать в Италию: игрок интересует известный клуб.
Месси потролил Бекхэма прямо на поле во время матча.
В расположение "Динамо" вернулся главный конкурент Ярмоленко.
Форвард Килиан Мбаппе решил, где продолжит карьеру: начались переговоры.
Полузащитник "Динамо" перешел в турецкий клуб.
У Александра Зинченко появится конкурент: "Арсенал" пригласит талантливого игрока.