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"Шахтер" подпишет звезду Евро-2023: о ком идет речь

27 июля 2023 07:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
"Шахтер" подпишет звезду Евро-2023: о ком идет речь
Став Лемкин станет "горняком". Фото: Twitter/Stav Lemkin
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В донецком "Шахтере" ожидают прибытия нового легионера, Им станет игрок молодежной сборной Израиля, который наделал шум во время последнего молодежного Чемпионата Европы.

Об этом сообщает инсайдер Игорь Бурбас 

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"27 июля 20-летний израильтянин Став Лемкин пройдет медосмотр, а по его результатам подпишет контракт с чемпионом Украины. "Хапоэль" Тель-Авив получит за трансфер футболиста 1,2 млн. евро", – пишет журналист.

Бурбас отметил, что по позиции Лемкин – центральный защитник, недавно помогший молодежной сборной Израиля сенсационно выступить на Евро, дойдя до полуфинала. Будущий "горняк" провел все 5 матчей на турнире без замен.

Добавим, что в прошлом сезоне он провел 31 матч за "Хапоэль" и является питомцем их главных принципиальных соперников — "Маккаби" тоже из Тель-Авива.

Двойной успех

В 2022 году в составе сборной Израиля до 19 лет был участником юношеского чемпионата Европы, на котором Израиль впервые выиграл серебряные медали (уступив в финале сборной Англии), а сам Лемкин вошел в символическую сборную турнира.

Теперь он помог своей команде попасть на Олимпийские игры в Париже.

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