У Зінченка з'явиться конкурент: "Арсенал" запросить талановитого гравця

Зінченко та Жезус у літаку. Фото: instagram.com/zinchenko/

Молодий футболіст "Греміо" Бітело несподівано став трансферною метою "Арсеналу". Лондонці близькі до того, щоб укласти угоду та отримати бразильського гравця.

"Каноніри" зацікавлені у переході універсального бразильського футболіста, повідомляє Football.London.

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Цього літа "Арсенал" вже витратив понад 200 млн фунтів стерлінгів на придбання Кая Хаверца, Юррієна Тімбера та Деклана Райса. Але "каноніри" не мають наміру зупинятися на цьому. Мікель Артета просить керівництво клубу підписати ще кількох гравців.

Хто такий Бітело?

"Каноніри" близькі до завершення угоди щодо Бітело. 23-річний бразилець коштуватиме "Арсеналу" 6,8 млн фунтів стерлінгів. І "Греміо", і бразильський футболіст уже погодились на цей трансфер.

Бітело — це талановитий півзахисник, який дебютував у "Греміо" у віці 18 років. З того часу він зробив собі ім'я у вищому дивізіоні Бразилії, зарекомендувавши себе як один із найперспективніших гравців команди з Порту-Алегрі.

Бітело у "Греміо". Фото: instagram.com/bitello_00/

Тренери цінують у Бітело його універсальність. Він може зіграти як на правому фланзі, так і у центрі поля. Бразилець може стати конкурентом для Олександра Зінченка на цій позиції.

Минулого сезону Бітело іноді діяв як "хибна дев'ятка". Тренери відзначають володіння м'ячем та розвиток атак як сильні сторони бразильського гравця. Він стійкий до пресингу і має гарний удар.

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