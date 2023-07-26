У Зинченко появится конкурент: "Арсенал" пригласит талантливого игрока

Зинченко и Жезус в самолете. Фото: instagram.com/zinchenko/

Молодой футболист "Гремио" Битело неожиданно стал трансферной целью "Арсенала". Лондонцы близки к тому, чтобы заключить сделку и получить бразильского игрока.

"Канониры" заинтересованы в переходе универсального бразильского футболиста, сообщает Football.London.

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Этим летом "Арсенал" уже потратил более 200 млн фунтов стерлингов на приобретение Кая Хаверца, Юрриена Тимбера и Деклана Райса. Но "канониры" не собираются останавливаться на этом. Микель Артета просит руководство клуба подписать еще несколько игроков.

Кто такой Битело?

"Канониры" близки к завершению сделки по Битело. 23-летний бразилец будет стоить "Арсеналу" 6,8 млн фунтов стерлингов. И "Гремио", и бразильский футболист уже согласились на этот трансфер.

Битело — это талантливый атакующий полузащитник, который дебютировал в "Гремио" в возрасте 18 лет. С тех пор он сделал себе имя в высшем дивизионе Бразилии, зарекомендовав себя как один из самых перспективных игроков команды из Порту-Алегри.

Битело в "Гремио". Фото: instagram.com/bitello_00/

Тренеры ценят в Битело его универсальность. Он может сыграть как на правом фланге, так и в центре поля. Бразилец может стать конкурентом для Александра Зинченко на этой позиции.

В прошлом сезоне Битело иногда действовал в качестве "ложной девятки". Тренеры отмечают владение мячом и развитие атак как сильные стороны бразильского игрока. Он устойчив к прессингу и обладает хорошим ударом.

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