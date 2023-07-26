Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow У Зинченко появится конкурент: "Арсенал" пригласит талантливого игрока arrow

У Зинченко появится конкурент: "Арсенал" пригласит талантливого игрока

26 июля 2023 16:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
У Зинченко появится конкурент: "Арсенал" пригласит талантливого игрока
Зинченко и Жезус в самолете. Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Молодой футболист "Гремио" Битело неожиданно стал трансферной целью "Арсенала". Лондонцы близки к тому, чтобы заключить сделку и получить бразильского игрока.

"Канониры" заинтересованы в переходе универсального бразильского футболиста, сообщает Football.London

Читайте также:

Этим летом "Арсенал" уже потратил более 200 млн фунтов стерлингов на приобретение Кая Хаверца, Юрриена Тимбера и Деклана Райса. Но "канониры" не собираются останавливаться на этом. Микель Артета просит руководство клуба подписать еще несколько игроков. 

Кто такой Битело? 

"Канониры" близки к завершению сделки по Битело. 23-летний бразилец будет стоить "Арсеналу" 6,8 млн фунтов стерлингов. И "Гремио", и бразильский футболист уже согласились на этот трансфер. 

Битело — это талантливый атакующий полузащитник, который дебютировал в "Гремио" в возрасте 18 лет. С тех пор он сделал себе имя в высшем дивизионе Бразилии, зарекомендовав себя как один из самых перспективных игроков команды из Порту-Алегри. 

Битело
Битело в "Гремио". Фото: instagram.com/bitello_00/

Тренеры ценят в Битело его универсальность. Он может сыграть как на правом фланге, так и в центре поля. Бразилец может стать конкурентом для Александра Зинченко на этой позиции.

В прошлом сезоне Битело иногда действовал в качестве "ложной девятки". Тренеры отмечают владение мячом и развитие атак как сильные стороны бразильского игрока. Он устойчив к прессингу и обладает хорошим ударом.

Напомним, Трубин поедет в Испанию вместо Италии: известный клуб интересуется украинцем. 

Полузащитник Виталий Буяльский может переехать в Италию: игроком интересуется известный клуб. 

Месси потроллил Бекхэма прямо на поле во время матча. 

В расположение "Динамо" вернулся главный конкурент Ярмоленко. 

Форвард Килиан Мбаппе решил, где продолжит карьеру: начались переговоры. 

Полузащитник "Динамо" перешел в турецкий клуб. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как кадриохирург Борис Тодуров оперировал под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз