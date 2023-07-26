В расположение "Динамо" вернулся главный конкурент Ярмоленко

Тренировка "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" проводит последний этап подготовки к сезону, который для столичного клуба стартует 30 июля. Команду ждет домашний матч с "Минаем".

Отметим, что команда уже начала готовиться под коллектив Владимира Шарана, с которым всегда непросто даются матчи.

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Кахим Пэрис в расположении "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Тренировки продолжились

Команда три недели провела на тренировочном сборе в Австрии, где готовилась и играла контрольные матчи. В одном из спаррингов подопечные Мирчи Луческу обыграли "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, купившего звезд европейского футбола в летнее трансферное окно.

После сбора команда получила один день отдыха и 25 июля снова вернулась к тренировкам.

В клубе сообщили, что больных или травмированных игроков пока нет. К тому же вернулся в команду ямайский правый вингер Кахим Перрис, до этого отдыхавший после матчей национальной сборной. Еще до возвращения игрока заявили на новый сезон.

Для Перриса в этом году будет безумная конкуренция на позиции, которую в клубе могут закрыть Андрей Ярмоленко, Бенито и Назар Волошин. Отметим, что в последних матчах прошлого сезона Кахим выиграл конкуренцию на правом фланге атаки у Бенито.

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