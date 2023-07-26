У розташування "Динамо" повернувся головний конкурент Ярмоленка

Тренування "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" проводить останній етап підготовки до сезону, який для столичного клубу стартує 30 липня. На команду очікує домашній матч з "Минаєм".

Зазначимо, що команда вже почала готуватись саме під колектив Володимира Шарана, з яким завжди непросто грати.

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Минулого сезону Української прем'єр-ліги "Динамо" зайняло четверте місце та вийшло в Лігу конференцій. Натомість в клубі в цьому чемпіонаті планують взяти реванш за минулий.

Кахім Перріс в розташуванні "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Тренування продовжились

Команда три тижні провела на тренувальному зборі в Австрії, де готувалася та грала контрольні матчі. В одному зі спарингів підопічні Мірчі Луческу обіграли "Аль-Хіляль" з Саудівської Аравії, який накупив зірок європейського футболу в літнє трансферне вікно.

Після збору команда отримала один день відпочинку й 25 липня знову повернулася до тренувань.

В клубі повідомили, що хворих чи травмованих гравців наразі немає. До того ж повернувся в команду ямайський правий вінгер Кахім Перріс, який до цього відпочивав після матчів національної збірної. Ще до повернення гравця заявили на новий сезон.

Для Перріса цього сезону буде шалена конкуренція на позиції, яку в клубі можуть закрити Андрій Ярмоленко, Беніто та Назар Волошин. Зазначимо, що в останніх матчах минулого сезону Кахім виграв конкуренцію на правому фланзі атаки у Беніто.

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