Колишній футболіст "Шахтаря" відмовився від переїзду до Росії
Російський "Зеніт" не зможе підписати контракт із півзахисником "Бенфіки" Давідом Нересом. Футболіст відмовляється переїжджати до Санкт-Петербурга.
Португальський клуб підвищив трансферну вартість гравця, повідомляє A Bola.
Бразильський вінгер португальської "Бенфіки" Давид Нерес став пріоритетною трансферною метою російського "Зеніту". Клуб із Санкт-Петербурга змушений відпустити легіонерів Вендела та Малкома. Нерес мав стати заміною одному з цих гравців.
Рішення Давіда Нереса
Бразилець відмовився від трансферу до "Зеніту". Він не хоче переїжджати до країни, через яку змушений був евакуюватися з України. На початку 2022 року Давід Нерес підписав контракт із донецьким "Шахтарем", але не встиг дебютувати за українську команду через початок повномасштабної війни.
"Бенфіку" не влаштувала пропозиція "Зеніту", яка хотіла підписати Нереса за 30 млн євро. Португальці "підвищили цінник" на бразильця до 100 млн євро. Таку суму росіяни не спроможні заплатити.
У сезоні 2022/2023 Давід Нерес зіграв у складі "Бенфіки" 48 поєдинків, забив 12 м'ячів та зробив 16 результативних передач.
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