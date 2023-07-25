Колишній футболіст "Шахтаря" відмовився від переїзду до Росії

Давід Нерес святкує чемпіонство у "Бенфіці". Фото: instagram.com/davidneres/

Російський "Зеніт" не зможе підписати контракт із півзахисником "Бенфіки" Давідом Нересом. Футболіст відмовляється переїжджати до Санкт-Петербурга.

Португальський клуб підвищив трансферну вартість гравця, повідомляє A Bola.

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Бразильський вінгер португальської "Бенфіки" Давид Нерес став пріоритетною трансферною метою російського "Зеніту". Клуб із Санкт-Петербурга змушений відпустити легіонерів Вендела та Малкома. Нерес мав стати заміною одному з цих гравців.

Рішення Давіда Нереса

Бразилець відмовився від трансферу до "Зеніту". Він не хоче переїжджати до країни, через яку змушений був евакуюватися з України. На початку 2022 року Давід Нерес підписав контракт із донецьким "Шахтарем", але не встиг дебютувати за українську команду через початок повномасштабної війни.

Давід Нерес у "Шахтарі". Фото: instagram.com/davidneres/

"Бенфіку" не влаштувала пропозиція "Зеніту", яка хотіла підписати Нереса за 30 млн євро. Португальці "підвищили цінник" на бразильця до 100 млн євро. Таку суму росіяни не спроможні заплатити.

У сезоні 2022/2023 Давід Нерес зіграв у складі "Бенфіки" 48 поєдинків, забив 12 м'ячів та зробив 16 результативних передач.

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