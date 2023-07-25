Бывший футболист "Шахтера" отказался от переезда в Россию

Давид Нерес празднует чемпионство в "Бенфике". Фото: instagram.com/davidneres/

Российский "Зенит" не сможет подписать контракт с полузащитником "Бенфики" Давидом Нересом. Футболист отказывается переезжать в Санкт-Петербург.

Португальский клуб повысил трансферную стоимость игрока, сообщает A Bola.

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Бразильский вингер португальской "Бенфики" Давид Нерес стал приоритетной трансферной целью российского "Зенита". Клуб из Санкт-Петербурга вынужден отпустить легионеров Вендела и Малкома. Нерес должен был стать заменой одному из этих игроков.

Решение Давида Нереса

Бразилец отказался от трансфера в "Зенит". Он не хочет переезжать в страну, из-за которой был вынужден эвакуироваться из Украины. В начале 2022 года Давид Нерес подписал контракт с донецким "Шахтером", но не успел дебютировать за украинскую команду из-за начала полномасштабной войны.

Давид Нерес в "Шахтере". Фото: instagram.com/davidneres/

"Бенфику" не устроило предложение "Зенита", который хотел подписать Нереса за 30 млн евро. Португальцы "повысили ценник" на бразильца до 100 млн евро. Такую сумму россияне не в состоянии заплатить.

В сезоне 2022/2023 Давид Нерес сыграл в составе "Бенфики" 48 поединков, забил 12 мячей и сделал 16 результативных передач.

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