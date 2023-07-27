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Степаненко уйдет из "Шахтера": игрок получил предложение из-за границы

27 июля 2023 08:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Степаненко уйдет из "Шахтера": игрок получил предложение из-за границы
Тарас Степаненко на разминке. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко может начать сезон в другом клубе. Опытный футболист заинтересовал представителя одной из самых богатых лиг мира. 

Степаненко привлек внимание клуба из Саудовской Аравии, утверждает Tutto Mercato

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Контракт Тараса Степаненко с "Шахтером" действует до лета 2024 года. Однако 33-летний футболист может досрочно уйти из украинской команды. Игроком интересуется клуб "Аль-Хиляль" из Эр-Рияда. 

Трансфер Степаненко 

Клубы из Саудовской Аравии тратят большие деньги на приглашение футболистов из зарубежных чемпионатов. Этим летом "Аль-Хиляль" пригласил новичков на общую сумму в 178 млн евро. В клуб из Эр-Рияда переехали Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали, Рубен Невеш и Малком. К ним может присоединиться украинец Тарас Степаненко. 

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко выводит команду на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера" 

Главному тренеру "Аль-Хиляля" Жоржи Жезушу необходим опытный футболист в центр поля. Саудовский клуб готов заплатить "Шахтеру" за Степаненко десять миллионов евро. При этом футболисту будет предложен контракт сроком на три года. "Аль-Хиляль" уже готовит предложение по украинцу. 

Тарас Степаненко перешел в "Шахтер" из запорожского "Металлурга" в 2010 году. В сезоне 2022/2023 капитан "горняков" сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал столько же результативных передач. 

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