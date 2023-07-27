Відомий футболіст зіграв матч із камерою на грудях: унікальне відео

Юрі Тілеманс під час матчу із "Ньюкаслом". Скриншот YouTube

Новачок "Астон Вілли" з англійської Прем'єр-ліги Юрі Тілеманс увійшов до історії. Під час одного з передсезонних матчів до його грудей було прикріплено спеціальну камеру, яка зняла все, що відбувалося під час гри.

Незабаром уболівальники зможуть дивитися футбольні матчі в абсолютно новому ракурсі, повідомляє brobible.

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Історичне відео Тілеманса

Півзахисник "Астон Вілли" Юрі Тілеманс носив натільну камеру під час дебюту за клуб у передсезонному матчі проти "Ньюкасла". Такі пристрої застосовувалися у спорті й раніше, наприклад їх носили деякі рефері.

Бельгійський футболіст "Астон Вілли" став співавтором унікального відео, яке просувають і його клуб, і керівництво АПЛ. Не виключено, що зовсім скоро будь-який уболівальник зможе обрати такий перегляд матчів замість звичайної телетрансляції. Опція передбачає можливість "перемикатися" між різними гравцями.

Юрі Тілеманс в "Астон Віллі". Фото: instagram.com/youritielemans/

Можливо, відео з натільних камер будуть передбачені як додатковий бонус від провідних кабельних операторів. Вболівальник зможе під час та після матчу підключитися до відеокамери свого улюбленого футболіста та побачити гру його очима.

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