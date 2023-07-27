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Известный футболист сыграл матч с камерой на груди: уникальное видео

27 июля 2023 17:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный футболист сыграл матч с камерой на груди: уникальное видео
Юри Тилеманс во время матча с "Ньюкаслом". Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Новичок "Астон Виллы" из английской Премьер-лиги Юри Тилеманс вошел в историю. Во время одного из предсезонных матчей к его груди была прикреплена специальная камера, которая сняла все, что происходило во время игры. 

Скоро болельщики смогут смотреть футбольные матчи в совершенно новом ракурсе, сообщает brobible

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Возможность поставить себя на место профессионального спортсмена всегда была одной из тех вещей, о которых мечтают многие любители спорта. Совсем скоро они смогут полностью погрузиться в профессиональный футбол. 

Историческое видео Тилеманса 

Полузащитник "Астон Виллы" Юри Тилеманс носил нательную камеру во время дебюта за клуб в предсезонном матче против "Ньюкасла". Такие устройства применялись в спорте и раньше, например, их носили некоторые рефери. 

Бельгийский футболист "Астон Виллы" стал соавтором уникального видео, которое продвигают и его клуб, и руководство АПЛ. Не исключено, что совсем скоро любой болельщик сможет выбрать такой просмотр матчей вместо обычной телетрансляции. Опция подразумевает возможность "переключаться" между разными игроками. 

Юри Тилеманс
Юри Тилеманс в "Астон Вилле". Фото: instagram.com/youritielemans/

Возможно, видео с нательных камер будут предусмотрены в качестве дополнительного бонуса от ведущих кабельных операторов. Болельщик сможет во время и после матча подключиться к видеокамере своего любимого футболиста и увидеть игру его глазами. 

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