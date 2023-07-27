Известный футболист сыграл матч с камерой на груди: уникальное видео

Юри Тилеманс во время матча с "Ньюкаслом". Скриншот YouTube

Новичок "Астон Виллы" из английской Премьер-лиги Юри Тилеманс вошел в историю. Во время одного из предсезонных матчей к его груди была прикреплена специальная камера, которая сняла все, что происходило во время игры.

Скоро болельщики смогут смотреть футбольные матчи в совершенно новом ракурсе, сообщает brobible.

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Историческое видео Тилеманса

Полузащитник "Астон Виллы" Юри Тилеманс носил нательную камеру во время дебюта за клуб в предсезонном матче против "Ньюкасла". Такие устройства применялись в спорте и раньше, например, их носили некоторые рефери.

Бельгийский футболист "Астон Виллы" стал соавтором уникального видео, которое продвигают и его клуб, и руководство АПЛ. Не исключено, что совсем скоро любой болельщик сможет выбрать такой просмотр матчей вместо обычной телетрансляции. Опция подразумевает возможность "переключаться" между разными игроками.

Юри Тилеманс в "Астон Вилле". Фото: instagram.com/youritielemans/

Возможно, видео с нательных камер будут предусмотрены в качестве дополнительного бонуса от ведущих кабельных операторов. Болельщик сможет во время и после матча подключиться к видеокамере своего любимого футболиста и увидеть игру его глазами.

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