"Манчестер Юнайтед" предложил за известного форварда огромные деньги

Расмус Хейлунн в матче за "Аталанту". Фото: instagram.com/rasmus.hoejlund/

Английский "Манчестер Юнайтед" продолжает искать результативного форварда. Тренерский штаб команды определил две кандидатуры футболистов, которые могут усилить команду.

"Красные дьяволы" сделали итальянской "Аталанте" официальное предложение по Расмусу Хейлунну, сообщил журналист Фабрицио Романо.

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает летнюю трансферную кампанию неполноценной без покупки нападающего, который способен забивать не менее 15 голов за сезон. Нидерландский специалист подал руководству клуба заявку на приобретение одного из двух перспективных форвардов.

Трансфер Хейлунна в "МЮ"

Главной целью "красных дьяволов" является Расмус Хейлунн из итальянской "Аталанты". Эксперты отмечают хорошую скорость датчанина, его нацеленность на ворота, поставленный удар и игровой интеллект.

"Манчестер Юнайтед" уже сделал "Аталанте" официальное предложение по трансферу 20-летнего игрока. Англичане предложили 50 млн и еще десять миллионов в качестве бонусов. Однако бергамаски хотят сразу получить 70 млн евро. Переговоры клубов продолжаются.

Расмус Хейлунн в сборной Дании. Фото: instagram.com/rasmus.hoejlund/

Расмус Хейлунн перешел в "Аталанту" из австрийского "Штурма" в 2022 году за 17 млн евро. В прошлом сезоне датчанин сыграл 34 матча, в которых забил десять голов.

Вторым претендентом на переход в "Манчестер Юнайтед" является Рандаль Коло Муани из немецкого "Айнтрахта".

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