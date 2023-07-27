Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Зинченко не сыграет за "Арсенал": Артета назвал причину arrow

Зинченко не сыграет за "Арсенал": Артета назвал причину

27 июля 2023 11:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко не сыграет за "Арсенал": Артета назвал причину
Зинченко и Артета в США. Фото: instagram.com/arsenal/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко не сможет выйти на поле в ближайшее время. Главный тренер "канониров" Микель Артета подтвердил, что у игрока снова возникли проблемы.

Зинченко получил очередную мышечную травму, сообщает официальный сайт клуба. 

Читайте также:

Александра Зинченко продолжают преследовать травмы. Он пропустил конец прошлого сезона из-за повреждения, а во время подготовки к новым матчам снова оказался в лазарете. О проблеме украинца рассказал наставник "канониров" Микель Артета. 

Зинченко пока не сможет играть 

Во время предсезонной подготовки защитник "Арсенала" получил рецидив старой мышечной травмы. На восстановление украинцу понадобится как минимум несколько недель. Это означает, что Александр Зинченко пропустит предсезонное турне "канониров". Точные сроки возвращения игрока на поле пока не известны. 

Александр Зинченко
Зинченко на презентации новой формы "Арсенала". Фото: instagram.com/arsenal/

В сезоне 2022/2023 Зинченко пропустил из-за травм 17 поединков своей команды во всех турнирах. Он не смог принять участия и в летних матчах сборной Украины в рамках отбора на Евро-2024. В общей сложности Александр провел на поле 33 матча, забил гол и сделал две результативные передачи. 

Напомним, Степаненко уйдет из "Шахтера": игрок получил предложение из-за границы. 

Полузащитник Виталий Буяльский может переехать в Италию: игроком интересуется известный клуб. 

Форвард Килиан Мбаппе решил, где продолжит карьеру: начались переговоры. 

Полузащитник "Динамо" перешел в турецкий клуб.

"Шахтер" подпишет звезду Евро-2023: о ком идет речь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Будем сбивать": в Воздушных силах прокомментировали ракетные удары по Украине

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз