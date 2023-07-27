Зинченко не сыграет за "Арсенал": Артета назвал причину

Зинченко и Артета в США. Фото: instagram.com/arsenal/

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко не сможет выйти на поле в ближайшее время. Главный тренер "канониров" Микель Артета подтвердил, что у игрока снова возникли проблемы.

Зинченко получил очередную мышечную травму, сообщает официальный сайт клуба.

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Александра Зинченко продолжают преследовать травмы. Он пропустил конец прошлого сезона из-за повреждения, а во время подготовки к новым матчам снова оказался в лазарете. О проблеме украинца рассказал наставник "канониров" Микель Артета.

Зинченко пока не сможет играть

Во время предсезонной подготовки защитник "Арсенала" получил рецидив старой мышечной травмы. На восстановление украинцу понадобится как минимум несколько недель. Это означает, что Александр Зинченко пропустит предсезонное турне "канониров". Точные сроки возвращения игрока на поле пока не известны.

Зинченко на презентации новой формы "Арсенала". Фото: instagram.com/arsenal/

В сезоне 2022/2023 Зинченко пропустил из-за травм 17 поединков своей команды во всех турнирах. Он не смог принять участия и в летних матчах сборной Украины в рамках отбора на Евро-2024. В общей сложности Александр провел на поле 33 матча, забил гол и сделал две результативные передачи.

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