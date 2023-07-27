Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Зінченко не зіграє за "Арсенал": Артета назвав причину arrow

Зінченко не зіграє за "Арсенал": Артета назвав причину

27 липня 2023 11:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко не зіграє за "Арсенал": Артета назвав причину
Зінченко та Артета в США. Фото: instagram.com/arsenal/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко не зможе вийти на поле найближчим часом. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета підтвердив, що гравець знову має проблеми.

Зінченко отримав чергову травму м'язів, повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також:

Олександра Зінченка продовжують переслідувати травми. Він пропустив кінець минулого сезону через пошкодження, а під час підготовки до нових матчів знову опинився у лазареті. Про проблему українця розповів наставник "канонірів" Мікель Артета.

Зінченко поки не зможе грати

Під час передсезонної підготовки захисник "Арсеналу" одержав рецидив старої м'язової травми. На відновлення українцю знадобиться щонайменше кілька тижнів. Це означає, що Олександр Зінченко пропустить передсезонне турне "канонірів". Точних термінів повернення гравця на поле поки не відомі.

Олександр Зінченко
Зінченка на презентації нової форми "Арсеналу". Фото: instagram.com/arsenal/

У сезоні 2022/2023 Зінченко пропустив через травми 17 поєдинків своєї команди у всіх турнірах. Він не зміг взяти участі й у літніх матчах збірної України у рамках відбору на Євро-2024. Загалом Олександр провів на полі 33 матчі, забив гол і зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону. 

Хавбек Віталій Буяльський може переїхати до Італії: гравцем цікавиться відомий клуб. 

Форвард Кіліан Мбаппе вирішив, де продовжить кар'єру: розпочалися переговори. 

Півзахисник "Динамо" перейшов до турецького клубу. 

"Шахтар" підпише зірку Євро-2023: про кого йдеться. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз