Зінченко не зіграє за "Арсенал": Артета назвав причину

Зінченко та Артета в США. Фото: instagram.com/arsenal/

Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко не зможе вийти на поле найближчим часом. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета підтвердив, що гравець знову має проблеми.

Зінченко отримав чергову травму м'язів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Олександра Зінченка продовжують переслідувати травми. Він пропустив кінець минулого сезону через пошкодження, а під час підготовки до нових матчів знову опинився у лазареті. Про проблему українця розповів наставник "канонірів" Мікель Артета.

Зінченко поки не зможе грати

Під час передсезонної підготовки захисник "Арсеналу" одержав рецидив старої м'язової травми. На відновлення українцю знадобиться щонайменше кілька тижнів. Це означає, що Олександр Зінченко пропустить передсезонне турне "канонірів". Точних термінів повернення гравця на поле поки не відомі.

Зінченка на презентації нової форми "Арсеналу". Фото: instagram.com/arsenal/

У сезоні 2022/2023 Зінченко пропустив через травми 17 поєдинків своєї команди у всіх турнірах. Він не зміг взяти участі й у літніх матчах збірної України у рамках відбору на Євро-2024. Загалом Олександр провів на полі 33 матчі, забив гол і зробив дві результативні передачі.

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