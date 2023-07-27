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Лунин после взбучки от тренера стабильно сыграл с "Манчестер Юнайтед"

27 июля 2023 11:10
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Агабекян Карен
редактор
Лунин после взбучки от тренера стабильно сыграл с "Манчестер Юнайтед"
Андрей Лунин. Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридский "Реал" в рамках своего американского турне провел матч с "Манчестер Юнайтед". И снова место в рамке ворот доверили украинцу Андрею Лунину.

Основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа позже начал готовиться к сезону и пока не готов играть, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ранее в сеть попало видео тренировки "Реала", на котором тренер вратарей кричал на Лунина. Можно отметить, что между ними произошел конфликт.

Лунин провел хороший матч

В товарищеском матче против "Манчестер Юнайтед" "Реалу" удалось победить со счетом 2:0.

Лунин отыграл против "МЮ" все 90 минут, в течение которых игроки английского клуба 15 раз били по воротам "Реала" и лишь пять раз попадали в створ. Соответственно, в активе украинца пять сэйвов.

Отметим, что предстоящий сезон станет последним для Лунина в "Реале". Украинец пока не планирует продлевать контракт с клубом, чтобы следующим летом покинуть команду в качестве свободного агента.

При этом сезон может стать плохим для Андрея, поскольку сейчас в испанских СМИ обсуждается вопрос об его плохой форме. Из-за этого украинец может потерять статус "второго номера" на следующий сезон.

24-летний Лунин в прошлом сезоне сыграл за "Реал" в 12 матчах, в которых пропустил 13 мячей и четыре игры сыграл на ноль.

Ранее во время американского турне Лунин пропустил два мяча в матче с "Миланом", в котором "Реал" выиграл со счетом 3:2.

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