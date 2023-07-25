Луниным недовольны в "Реале": конфликт с тренером попал на видео

Андрей Лунин на тренировке. Фото: "Реал" Мадрид

У украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина в клубе становится все больше проблем. На одной из тренировок на игрока кричал тренер вратарей.

Видео конфликта попало на камеру.

Читайте также:

Отметим, что Лунин решил еще один сезон провести в "Реале" и затем уйти свободным агентом. Возможно, на это повлияло отсутствие большого количества предложений в межсезонье.

"Реал" перед матчем с "Миланом". Фото: "Реал" Мадрид

Луниным недовольны

Во время тренировки на Лунина нагремил тренер вратарей Луис Лепис. Специалист кричал на украинца, пытался что-то доказать. В ответ Лунин сбросил свою манишку и бросил ее на газон. К тому же, украинец пытался противоречить тренеру.

Во время конфликта присутствовал основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа, который все время молчал и улыбался.

Отметим, что ранее в товарищеском матче против "Милана" Лунин отыграл 90 минут, за которые пропустил два гола. В сети допустили, что Лепис мог критиковать украинца за неуверенную игру в матче с итальянцами.

Напомним, Виктор Цыганков поехал на просмотр в Манчестер.

Трубин поедет в Испанию вместо Италии: известный клуб интересуется украинцем.

Довбик перейдет в "Жирону": "Днепр-1" получит нового игрока.

"Полесье" усилило состав бывшими игроками "Динамо".

Хавбек Михаил Мудрик оказался перед сложным выбором: что предлагает "Челси".

"Динамо" поблагодарило Мирчи Луческу за работу.

Полузащитник Георгий Судаков стал самым дорогим футболистом мира на своей позиции.