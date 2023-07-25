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Луниным недовольны в "Реале": конфликт с тренером попал на видео

25 июля 2023 16:39
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Луниным недовольны в "Реале": конфликт с тренером попал на видео
Андрей Лунин на тренировке. Фото: "Реал" Мадрид
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина в клубе становится все больше проблем. На одной из тренировок на игрока кричал тренер вратарей.

Видео конфликта попало на камеру.

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Отметим, что Лунин решил еще один сезон провести в "Реале" и затем уйти свободным агентом. Возможно, на это повлияло отсутствие большого количества предложений в межсезонье.

"Реал" перед матчем с "Миланом". Фото: "Реал" Мадрид

Луниным недовольны

Во время тренировки на Лунина нагремил тренер вратарей Луис Лепис. Специалист кричал на украинца, пытался что-то доказать. В ответ Лунин сбросил свою манишку и бросил ее на газон. К тому же, украинец пытался противоречить тренеру.

Во время конфликта присутствовал основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа, который все время молчал и улыбался.

Отметим, что ранее в товарищеском матче против "Милана" Лунин отыграл 90 минут, за которые пропустил два гола. В сети допустили, что Лепис мог критиковать украинца за неуверенную игру в матче с итальянцами.

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