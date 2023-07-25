Луніним незадоволені в "Реалі": конфлікт з тренером потрапив на відео
В українського голкіпера мадридського "Реалу" Андрія Луніна в клубі стає все більше проблем. На одному з тренувань на гравця нагримав тренер воротарів.
Відео конфлікту потрапило на камеру.
Зазначимо, що Лунін вирішив ще один сезон провести в "Реалі" й потім піти вільним агентом. Можливо, на це вплинула відсутність великої кількості пропозицій в міжсезоння.
Луніним незадоволені
Під час тренування на Луніна нагримав тренер воротарів Луїс Льопіс. Спеціаліст кричав на українця, намагався щось довести. У відповідь Лунін скинув свою манішку та кинув її на газон. До того ж українець намагався суперечити тренеру.
Під час конфлікту був присутній основний голкіпер "Реалу" Тібо Куртуа, який весь час мовчав та посміхався.
Зазначимо, що раніше в товариському матчі проти "Мілану" Лунін відіграв 90 хвилин, за які пропустив два голи. В мережі припустили, що Льопіс міг критикувати українця за невпевнену гру в матчі з італійцями.
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