Луніним незадоволені в "Реалі": конфлікт з тренером потрапив на відео

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: "Реал" Мадрид

В українського голкіпера мадридського "Реалу" Андрія Луніна в клубі стає все більше проблем. На одному з тренувань на гравця нагримав тренер воротарів.

Відео конфлікту потрапило на камеру.

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Зазначимо, що Лунін вирішив ще один сезон провести в "Реалі" й потім піти вільним агентом. Можливо, на це вплинула відсутність великої кількості пропозицій в міжсезоння.

"Реал" перед матчем з "Міланом". Фото: "Реал" Мадрид

Луніним незадоволені

Під час тренування на Луніна нагримав тренер воротарів Луїс Льопіс. Спеціаліст кричав на українця, намагався щось довести. У відповідь Лунін скинув свою манішку та кинув її на газон. До того ж українець намагався суперечити тренеру.

Під час конфлікту був присутній основний голкіпер "Реалу" Тібо Куртуа, який весь час мовчав та посміхався.

Зазначимо, що раніше в товариському матчі проти "Мілану" Лунін відіграв 90 хвилин, за які пропустив два голи. В мережі припустили, що Льопіс міг критикувати українця за невпевнену гру в матчі з італійцями.

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